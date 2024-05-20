Український блогер закликав уникати мобілізації — йому вручили повістку

Працівники ТЦК вручають повістку. Ілюстративне фото: соцмережі

Один із українських блогерів у своїх соцмережах наголошував, що краще "відсидіти" у в'язниці, аніж піти в армію. Згодом йому вручили повістку, після чого мобілізували.

Відповідні відео оприлюднив Telegram-канал Батальйон "Монако".

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У сторис він висловив думку, що якщо обирати між мобілізацією, де "кидають на свавілля долі" та в'язницею — він обирає в'язницю. Він вважає, що там для ухилянтів буде "хвала й шана".

"Честі більше, ніж ось це попретеся незрозуміло за що і за кого, незрозуміло чим забезпечені, голі, босі, покинуті. Тож хлопці, не хвилюйтеся, у в'язниці нічого страшного. Як на мене, краще все життя просидіти, ніж підтримати владу", — сказав блогер.

Згодом у мережі з'явилося фото, як цей же блогер перебуває в приміщенні з людьми у військовій формі. За даними ЗМІ, йому вручили повістку.

Працівники ТЦК і блогер. Фото: соцмережі

Ще пізніше чоловік опублікував відео у бронежилеті, на якому він різко змінив позицію і розповідає, що його "не пакували в бусик".

"У мене була історія резонансніша, хлопці. Ви її знаєте. Тому досить "вякати" там, я просто служу і потім так само просто піду на фронт. Заспокойтеся, усьому свій час. А ви що робите? ховаєтеся? А мені вже не треба", — сказав блогер.

Нагадаємо, у Каневі Черкаської області начальника ТЦК запросили на знайомство на сесію міської ради. Натомість він вручив повістки депутатам.

А у Молодіжному театрі Чернігова скасували вистави у зв'язку із мобілізацією акторів. Повістки чоловікам принесли на робоче місце, а через два дні їх забрали на фронт.