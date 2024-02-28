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Блогер Заволока провоцировал работников ТЦК, но не будет служить в ВСУ — военный объяснил

28 февраля 2024 19:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Блогер Заволока провоцировал работников ТЦК, но не будет служить в ВСУ — военный объяснил
Роман Заволока в зале суда. Фото: Слово и Дело
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Полтавского фитнес-блогера Романа Заволоку, который стал известен из-за ряда провокаций против военнослужащих местного территориального центра комплектования и социальной поддержки, будут судить. Однако в армию он попасть не сможет.

Об этом рассказал спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин в комментарии "Телеграфу" в среду, 28 февраля.

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По словам Истомина, Заволока получил подозрение в совершении преступления не из-за уклонения от мобилизации, а по другим статьям Уголовного кодекса.

"Он намеренно искал встречи с работниками ТЦК и СП, которые раздавали повестки в общественных местах, чтобы оскорбить их честь и достоинство под включенную видеокамеру, а затем выложил ролики в Интернет", — пояснил спикер.

Истомин добавил, что он первым вступал в конфликт, решив, что ему все позволено и ничего ему за это не будет.

Именно поэтому, заявил спикер Полтавского ТЦК, Роману Заволоци инкриминируют более тяжелые статьи Уголовного кодекса, вроде препятствования деятельности ВСУ, угрозам военнослужащим, отрицанию российского вторжения и глорифификации действий страны-агрессора. По этим обвинениям ему грозит не менее 8 лет лишения свободы.

ВСУ — это не структура наказания

Имея судимость по таким статьям, даже если он захочет подписать контракт с ВСУ, это ему не удастся, потому что такие люди в армии не нужны.

"Злоумышленник должен отбывать наказание, а не служить в армии. Армия это не структура наказания. Это структура, в которой гражданин выполняет конституционную обязанность и защищает свою Родину. Это почетно, хоть и тяжело", — добавил Роман Истомин.

Ранее мы рассказывали, что скандально известный полтавский фитнес-тренер Роман Заволока получил меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина впервые сделал публично заявление по поводу собственных поступков, а именно унижения служащего ТЦК и СП, вернувшегося с фронта с ранением.

Напомним, фитнес-тренеру из Полтавы, который унижал военных, избрали меру пресечения.

Также ранее стало известно, что в Полтаве скандальный блогер обматерил сотрудников военкомата.

Украина
военные
Криминал
мобилизация
ТЦК и СП

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