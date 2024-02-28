Блогер Заволока провокував працівників ТЦК, але не служитиме в ЗСУ — військовий пояснив

Роман Заволока в залі суду. Фото: Слово і Діло

Полтавського фітнес-блогера Романа Заволоку, який став відомим через низку провокацій проти військовослужбовців місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, судитимуть. Проте, до війська він потрапити не зможе.

Про це розповів речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін у коментарі "Телеграфу" в середу, 28 лютого.

Читайте також:

Заволока сам провокував військових

За словами Істоміна, Заволока отримав підозру у вчиненні злочину не через ухилення від мобілізації, а за іншими статтями Кримінального кодексу.

"Він зумисне шукав зустрічі з працівниками ТЦК та СП, які роздавали повістки у громадських місцях, щоб образити їхню честь та гідність під уключену відеокамеру, а потім виклав ролики в Інтернет", — пояснив речник.

Істомін додав, що він першим розпочинав конфлікт, вирішивши, що йому все дозволено і нічого йому за це не буде.

Саме тому, заявив речник Полтавського ТЦК, Роману Заволоці інкримінують важчі статті Кримінального кодексу, на кшталт перешкоджання діяльності ЗСУ, погроз військовослужбовцям, заперечення російського вторгнення та глорифікації дій країни-агресора. За цими звинуваченнями йому загрожує щонайменше 8 років позбавлення волі.

ЗСУ — це не структура покарання

Маючи судимість за такими статтями, навіть якщо він захоче підписати контракт із ЗСУ, то це йому не вдасться, бо такі люди в армії не потрібні.

"Зловмисник має відбувати покарання, а не служити в армії. Армія це не структура покарання. Це структура, в якій громадянин виконує конституційний обов’язок та захищає свою Батьківщину. Це почесно, хоч і важко", — додав Роман Істомін.

Раніше ми розповідали, що скандально відомий полтавський фітнес-тренер Роман Заволока отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік вперше зробив публічно заяву щодо власних вчинків, а саме приниження службовця ТЦК та СП, який повернувся з фронту з пораненням.

Нагадаємо, фітнес-тренеру з Полтави, який принижував військових, обрали запобіжний захід.

Також раніше стало відомо, що у Полтаві скандальний блогер обматюкав співробітників військкомату.