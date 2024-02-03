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Около 20 украинских полицейских перешли на службу в "ДНР" — что угрожает предателям

3 февраля 2024 00:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Около 20 украинских полицейских перешли на службу в "ДНР" — что угрожает предателям
Российские полицейские. Иллюстративное фото: ktv-ray.ru
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Стало известно, что 18 украинских правоохранителей из Донетчины перешли на службу в так называемую "Донецкую народную республику". Полицейским объявили подозрение по факту государственной измены, им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Должности полицейских, перешедших на сторону "ДНР"

Отмечается, что в марте 2022 года украинские правоохранители прибыли в оккупированное Главное управление Национальной полиции в Донецкой области. В тот же день состоялось построение полицейских на плацу, исполнение гимна РФ и отдача чести военных России. Таким образом, сотрудники полиции вступили в состав органов ДНР.

Предатели присоединились к "Мариупольскому городскому управлению МВД ДНР".

Среди полицейских, перешедших на сторону ДНР следующие:

  • инспектор управления кадрового обеспечения;
  • старший инспектор отдела оперативного реагирования "КОРД";
  • полицейский роты особого назначения ГУНП;
  • заместитель начальника отдела полиции по превентивной деятельности;
  • инспектор взвода управления патрульной полиции

Однако, как указывают в прокуратуре, не все фигуранты получили повышение должности, большинство из них ожидали лишь обещания от захватчиков.

Полицейские перешли на службу в "ДНР"
Полицейские, которые перешли на службу в "ДНР". Фото: Донецкая областная прокуратура

"Да 25-летняя помощница следователя "поднялась" до "т. и. о. следователя Жовтневого района". Преподаватель "Академии полиции" Донецкого государственного университета внутренних дел стал "т. и. о. заместителя командира роты №1 батальона патрульно-постовой службы", — отметили в прокуратуре.

Также сообщается, что некоторые из обвиняемых преследовали только идеологические мотивы и они даже не смогли договориться о повышении.

Наказание для предателей

Полицейским Мариупольского РУП и ГУНП в Донецкой области объявлено подозрение по факту государственной измены. Их уволили с должностей в правоохранительных органах Украины и все 18 человек объявлены в розыск.

По данным прокуратуры, предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, во Львове будут судить двух участников "ДНР" и "ЛНР", которым инкриминируют государственную измену. Они добровольно перешли на сторону врага и стали работниками "народной милиции" при оккупантах.

Добавим, в Украине сообщили о подозрении двум участникам ЛНР, которые пытали украинцев во время оккупации Харьковской области. В застенке свозили тех, кто отказывался сотрудничать с оккупантами, и "выбивали" из них информацию.

ДНР
полиция
Украина
Донецкая область
госизмена
наказание

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