Около 20 украинских полицейских перешли на службу в "ДНР" — что угрожает предателям
Стало известно, что 18 украинских правоохранителей из Донетчины перешли на службу в так называемую "Донецкую народную республику". Полицейским объявили подозрение по факту государственной измены, им грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Должности полицейских, перешедших на сторону "ДНР"
Отмечается, что в марте 2022 года украинские правоохранители прибыли в оккупированное Главное управление Национальной полиции в Донецкой области. В тот же день состоялось построение полицейских на плацу, исполнение гимна РФ и отдача чести военных России. Таким образом, сотрудники полиции вступили в состав органов ДНР.
Предатели присоединились к "Мариупольскому городскому управлению МВД ДНР".
Среди полицейских, перешедших на сторону ДНР следующие:
- инспектор управления кадрового обеспечения;
- старший инспектор отдела оперативного реагирования "КОРД";
- полицейский роты особого назначения ГУНП;
- заместитель начальника отдела полиции по превентивной деятельности;
- инспектор взвода управления патрульной полиции
Однако, как указывают в прокуратуре, не все фигуранты получили повышение должности, большинство из них ожидали лишь обещания от захватчиков.
"Да 25-летняя помощница следователя "поднялась" до "т. и. о. следователя Жовтневого района". Преподаватель "Академии полиции" Донецкого государственного университета внутренних дел стал "т. и. о. заместителя командира роты №1 батальона патрульно-постовой службы", — отметили в прокуратуре.
Также сообщается, что некоторые из обвиняемых преследовали только идеологические мотивы и они даже не смогли договориться о повышении.
Наказание для предателей
Полицейским Мариупольского РУП и ГУНП в Донецкой области объявлено подозрение по факту государственной измены. Их уволили с должностей в правоохранительных органах Украины и все 18 человек объявлены в розыск.
По данным прокуратуры, предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, во Львове будут судить двух участников "ДНР" и "ЛНР", которым инкриминируют государственную измену. Они добровольно перешли на сторону врага и стали работниками "народной милиции" при оккупантах.
Добавим, в Украине сообщили о подозрении двум участникам ЛНР, которые пытали украинцев во время оккупации Харьковской области. В застенке свозили тех, кто отказывался сотрудничать с оккупантами, и "выбивали" из них информацию.
Читайте Новини.LIVE!