Близько 20 українських поліцейських перейшли на службу в "ДНР" — що загрожує зрадникам

Російські поліцейські. Ілюстративне фото: ktv-ray.ru

Стало відомо, що 18 українських правоохоронців з Донеччини перейшли на службу в так звану "Донецьку народну республіку". Поліцейським оголосили підозру за фактом державної зради, їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Посади поліцейських, які перейшли на бік "ДНР"

Зазначається, що у березні 2022 року українські правоохоронці прибули до окупованого Головного управління Національної поліції в Донецькій області. В той же день відбулося шикування поліцейських на плацу, виконання гімну РФ та віддання честі військових Росії. Таким чином, співробітники поліції вступили до складу органів "ДНР".

Зрадники приєдналися до "Маріупольського міського управління МВС ДНР".

Серед поліцейських, що перейшли на бік "ДНР" наступні:

інспектор управління кадрового забезпечення;

старший інспектор відділу оперативного реагування "КОРД";

поліцейський роти особливого призначення ГУНП;

заступник начальника відділу поліції з превентивної діяльності;

інспектор взводу управління патрульної поліції.

Проте, як вказують в прокуратурі не всі фігуранти отримали омріяне підвищення посади, на більшість з них очікували лише обіцянки від загарбників.

Поліцейські, що перейшли на службу в "ДНР". Фото: Донецька обласна прокуратура

"Так 25-річна помічниця слідчого "піднялася" до "т. в. о. слідчого Жовтневого району". Викладач "Академії поліції" Донецького державного університету внутрішніх справ став "т. в. о. заступника командира роти №1 батальйону патрульно-постової служби", — зауважили в прокуратурі.

Також повідомляється, що дехто з обвинувачених переслідував лише ідеологічні мотиви і навіть не змогли домовитися про підвищення.

Покарання для зрадників

Поліцейським Маріупольського РУП і ГУНП у Донецькій області оголошено підозру за фактом державної зради. Їх звільнили з посад в правоохоронних органах України і всі 18 осіб оголошено в розшук.

За даними прокуратури, зрадникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Львові судитимуть двох учасників "ДНР" та "ЛНР", яким інкримінують державну зраду. Вони добровільно перейшли на бік ворога та стали працівниками "народної міліції" при окупантах.

Додамо, в Україні повідомили про підозру двом учасникам "ЛНР", які катували українців під час окупації Харківської області. У катівні звозили тих, хто відмовлявся співпрацювати з окупантами, та "вибивали" з них інформацію.