Блинкен сделал заявление о захвате Киева

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет захватить Киев. В то же время признался, что в начале полномасштабного вторжения США допускали такую возможность.

Об этом американский чиновник сказал во время брифинга.

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"Это не было совершено и не будет", — сказал Блинкен, говоря о возможности захвата Киева.

Он признался, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Соединенные Штаты допускали возможность того, что столица Украины может "упасть". Однако благодаря чрезвычайному сопротивлению украинского народа и международной помощи этого удалось избежать.

"Но благодаря сопротивлению украинского народа, а также поддержке США, Франции и других стран желания путина завоевать всю страну, стереть ее с карты, сделать ее частью России не осуществилось и не сбудется", — сказал Билнкен.

Напомним, на днях городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что российские захватчики могут осуществить повторное наступление на столицу. Однако город подготовлен к такому развитию событий.

К слову, издание The Economist писало, что российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте уже летом.