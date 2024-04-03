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Блінкен зробив заяву про захоплення Києва

3 квітня 2024 13:17
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Козюк Тетяна
редактор
Блінкен зробив заяву про захоплення Києва
Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не зможе захопити Київ. Водночас зізнався, що на початку повномасштабного вторгнення США допускали таку можливість. 

Про це американський чиновник сказав під час брифінгу.

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"Цього не було здійснено і не буде", — сказав Блінкен, говорячи про можливість захоплення Києва. 

Він зізнався, що що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Сполучені Штати допускали можливість, що столиця України може "впасти". Однак, завдяки надзвичайному опору українського народу та міжнародній допомозі цього вдалося уникнути. 

"Але завдяки опору українського народу, а також підтримці США, Франції та інших країн бажання путіна завоювати всю країну, стерти її з карти, зробити її частиною Росії не здійснилося і не здійсниться", — сказав Білнкен. 

Нагадаємо, днями міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що російські загарбники можуть здійснити повторний наступ на столицю. Однак місто підготовлене до такого розвитку подій.

До слова, видання The Economist писало, що російська армія готується до нового великого контрнаступу на фронті вже влітку. 

США
Київ
війна
росіяни
Ентоні Блінкен
окупанти
війна в Україні

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