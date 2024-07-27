Встреча Блинкена с главой МИД Китая — обсудили Украину

Блинкен обсудил Украину на встрече с главой МИД Китая
Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Ван на полях министерских встреч АСЕАН. Блинкен предупредил о мерах США в случае продолжения поддержки Пекином оборонно-промышленного комплекса России
Об этом сообщил Государственный департамент США в субботу, 27 июля.
Встреча Блинкена и главы МИД Китая
Стороны обсудили ключевые двусторонние, региональные и глобальные вопросы, уделяя особое внимание важности продолжения дипломатии для ответственного управления конкуренцией.
В ходе встречи Блинкен выразил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР оборонно-промышленного комплекса России и предупредил, что США будут принимать необходимые меры, если эта поддержка не прекратится. Он также обсудил провокационные действия КНДР и ситуацию в Бирме.
Обе стороны подчеркнули важность сохранения открытых линий связи в ближайшие недели и месяцы, отметив необходимость сохранения мира и стабильности в регионе, в частности в районе Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря.
Напомним, Энтони Блинкен объявил о помощи для украинских женщин-военных. Речь идет о более чем 7 миллионах долларов.
Ранее мы писали, что Зеленский заявил, что в оборонной промышленности Украины работают иностранные средства.
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