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Блінкен обговорив Україну на зустрічі з главою МЗС Китаю

27 липня 2024 22:38
Валерія Барановська - редактор
Зустріч Блінкена із головою МЗС Китаю — обговорили Україну
Державний секретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Китаю Ван Ї. Фото: АР
Валерія Барановська - редактор

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї на полях міністерських зустрічей АСЕАН. Блінкен попередив про заходи США в разі продовження підтримки Пекіном оборонно-промислового комплексу Росії

Про це повідомив Державний департамент США у суботу, 27 липня.

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Сторони обговорили ключові двосторонні, регіональні та глобальні питання, приділивши особливу увагу важливості продовження дипломатії для відповідального управління конкуренцією.

У ході зустрічі Блінкен висловив серйозну стурбованість підтримкою КНР оборонно-промислового комплексу Росії та попередив, що США вживатимуть необхідних заходів, якщо ця підтримка не припиниться. Він також обговорив провокаційні дії КНДР та ситуацію в Бірмі.

Обидві сторони підкреслили важливість збереження відкритих ліній зв'язку в найближчі тижні та місяці, наголосивши на необхідності збереження миру та стабільності в регіоні, зокрема в районі Тайванської протоки та Південно-Китайського моря.

Нагадаємо,  Ентоні Блінкен оголосив про допомогу для українських жінок-військових. Йдеться про понад 7 мільйонів доларів.

Раніше ми писали про те, що Зеленський заявив, що в оборонній промисловості України працюють іноземні кошти.

США Китай Ентоні Блінкен оборонна сфера Росія

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