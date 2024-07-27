Зустріч Блінкена із головою МЗС Китаю — обговорили Україну

Блінкен обговорив Україну на зустрічі з главою МЗС Китаю
Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї на полях міністерських зустрічей АСЕАН. Блінкен попередив про заходи США в разі продовження підтримки Пекіном оборонно-промислового комплексу Росії
Про це повідомив Державний департамент США у суботу, 27 липня.
Зустріч Блінкена і глави МЗС Китаю
Сторони обговорили ключові двосторонні, регіональні та глобальні питання, приділивши особливу увагу важливості продовження дипломатії для відповідального управління конкуренцією.
У ході зустрічі Блінкен висловив серйозну стурбованість підтримкою КНР оборонно-промислового комплексу Росії та попередив, що США вживатимуть необхідних заходів, якщо ця підтримка не припиниться. Він також обговорив провокаційні дії КНДР та ситуацію в Бірмі.
Обидві сторони підкреслили важливість збереження відкритих ліній зв'язку в найближчі тижні та місяці, наголосивши на необхідності збереження миру та стабільності в регіоні, зокрема в районі Тайванської протоки та Південно-Китайського моря.
Нагадаємо, Ентоні Блінкен оголосив про допомогу для українських жінок-військових. Йдеться про понад 7 мільйонів доларів.
Раніше ми писали про те, що Зеленський заявив, що в оборонній промисловості України працюють іноземні кошти.
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