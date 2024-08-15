Каждая конфета содержала в себе значительное количество наркотиков, и они каким-то образом попали в благотворительный фонд

Девушка с конфетами. Иллюстративное фото: pixels.com

Власти Новой Зеландии проводят расследование после того, как конфеты с потенциально смертельной концентрацией наркотиков были переданы благотворительной организации Окленда и распространены среди общины. Пострадали восемь семей, из которых по меньшей мере один ребенок.

Об этом 14 августа, в среду пишет Washington Post.

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Конфеты с метамфетамином. Фото: NZ Drug Foundation

Как сообщает местная полиция, в конфетах обнаружили огромную концентрацию метамфетамина. К счастью, все пострадавшие вовремя обратились за медицинской помощью.

Кроме того, конфеты были очень отвратительны на вкус, поэтому их никто не съел. Иначе все могло закончиться трагически, говорят врачи.

Откуда взялись "наркотические конфеты"

Следствие сейчас пытается выяснить путь попадания таких конфет в благотворительную организацию, ведь случай очень необычный.

Скорее всего, метамфетамин был импортирован в Новую Зеландию в виде конфет и, возможно, был случайно пожертвован благотворительной организации кем-то, кто не знал, что они содержат.

Метамфетамин в каждой конфете стоит примерно 608 долларов, поэтому в преступном мире вполне могут возникнуть вопросы о найденной партии конфет, говорят в полиции.