Кожна цукерка містила в собі значну кількість наркотиків і вони якимось чином потрапили до благодійного фонду

Цукерки. Ілюстративне фото: pixels.com

Влада Нової Зеландії проводить розслідування після того, як цукерки з потенційно смертельною концентрацією наркотиків були передані благодійній організації Окленда та розповсюджені серед громади. Постраждали вісім сімей, у тому числі щонайменше одна дитина.

Про це 14 серпня, у середу пише Washington Post.

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Цукерки з метамфетаміном. Фото: NZ Drug Foundation

Як повідомляє місцева поліція, у цукерках знайшли величезну концентрацію метамфетаміну. На щастя всі постраждалі вчасно звернулись по медичну допомогу.

Крім того, цукерки були дуже огидні на смак, тому їх ніхто цілком не з'їв. Інакше все могло б бути трагічно, кажуть лікарі.

Звідки взялись "наркотичні цукерки"

Слідячи зараз намагаються з'ясувати шлях потрапляння таких цукерок до благодійної організації, адже випадок дуже незвичайний.

Скоріше за все метамфетамін був імпортований до Нової Зеландії у вигляді цукерок і, можливо, був випадково пожертвуваний благодійній організації кимось, хто не знав, що вони містять.

Метамфетамін у кожній цукерці коштує приблизно 608 доларів, тому в злочинному світі цілком можуть виникнути запитання щодо знайденої партії цукерок, кажуть у поліції.