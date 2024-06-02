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Благотворительные пионы — как в Ивано-Франковске собирают деньги для ВСУ

2 июня 2024 03:17
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Ивано-Франковске на выставке цветов собирали деньги для военных ВСУ
Выставка пионов в Ивано-Франковске. Фото: Facebook/Оксана Савчук
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Ивано-Франковске проходит всеукраинская выставка цветов, на которой можно увидеть более 250 видов пионов. Экспозиция — благотворительная. Организаторы собирают средства для ВСУ.

Об этом на своей странице Facebook рассказала народный депутат Оксана Савчук.

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Цветы на выставку передавали из Харькова, Днепра, Одессы, Львова и разных уголков Ивано-Франковской области.

"Это очень красивые цветы, преимуществом которых является их нежность, опьяняющий аромат, изысканность и разноцветие. Даже тогда, когда растение уже отцветет, его пышная зелень еще долго будет украшать двор. Ранние сорта пионов начинают цвести в конце мая, поздние — в конце июля", — написала Савчук.

  • Выставка пионов в Ивано-Франковске
    Фото: Facebook/Оксана Савчук
  • Выставка пионов в Ивано-Франковске
    Фото: Facebook/Оксана Савчук
  • Выставка пионов в Ивано-Франковске
    Фото: Facebook/Оксана Савчук
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Как рассказала организатор выставки Галина Яцинович, вход в зал с цветами бесплатный, но каждый гость может пожертвовать средства в поддержку ВСУ. Собранные деньги передадут 102-й бригаде Сил терробороны.

Напомним, 23-летняя Анна Монастырева из Одессы выиграла значительную сумму денег на популярном телешоу. Все средства она направила на поддержку украинских военных.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла участие в Рижском марафоне, чтобы собрать деньги на дроны для Украины.

Ивано-Франковск
выставки
цветы
война
ВСУ

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