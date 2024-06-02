В Івано-Франківську на виставці квітів збирали гроші для військових ЗСУ

Виставка півоній в Івано-Франківську. Фото: Facebook/Оксана Савчук

В Івано-Франківську проходить всеукраїнська виставка квітів, на якій можна побачити понад 250 видів півоній. Експозиція — благодійна. Організатори збирають кошти для ЗСУ.

Про це на свой сторінці Facebook розповіла народний депутат Оксана Савчук.

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Квіти на виставку передавали з Харкова, Дніпра, Одеси, Львова та різних куточків Івано-Франківської області.

"Це дуже красиві квіти, перевагою яких є їхня ніжність, п'янкий аромат, вишуканість і різнобарв'я. Навіть тоді, коли рослина вже відцвіте, її пишна зелень ще довго буде прикрашати подвірʼя. Ранні сорти півоній починають цвісти наприкінці травня, пізні — в кінці липня", — написала Савчук.

Фото: Facebook/Оксана Савчук

Фото: Facebook/Оксана Савчук

Фото: Facebook/Оксана Савчук 1 / 3

Як розповіла організатор виставки Галина Яцинович, вхід до зали з квітами безкоштовний, але кожен гість може пожертвувати кошти на підтримку ЗСУ. Зібрані гроші передадуть 102-й бригади Сил тероборони.

Нагадаємо, 23-річна Анна Монастирьова з Одеси виграла значну суму грошей на популярному телешоу. Всі кошти вона спрямувала на підтримку українських військових.

Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Латвії Байба Браже взяла участь у Ризькому марафоні, щоб зібрати гроші на дрони для України.