Что будет со светом в Украине до зимы – ответ правительства

Женщина сидит в темноте. Фото: Новини.LIVE

Украинские чиновники на условиях анонимности заявили, что к зиме в нашей стране, вероятно, большая часть дня будет проходить без электроэнергии. Они рекомендуют приспосабливаться к новым нормам жизни.

Об этом они сказали в комментарии FT.

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Чиновники говорят, что атака россиян на энергетику 1 июня была "достаточно разрушительной". В результате обстрела потеряно 1,2 ГВт электроэнергии.

Как утверждает другое должностное лицо, это, вероятно, приведет к длительным отключениям света к зиме.

"Мы должны подготовиться к жизни в холоде и тьме. Это наша новая норма", — сказал чиновник.

Отмечается, что до войны внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 ГВт и было одним из самых больших в Европе. В настоящее время эта цифра упала ниже 20 ГВт.

Напомним, самые жесткие отключения будут введены в Киеве. Это связано с тем, что в столице самое большое количество критической инфраструктуры.

Также народный депутат Сергей Нагорняк сообщил о возможных отключениях света по 10 часов зимой этого года.