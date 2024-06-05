Что будет со светом в Украине до зимы – ответ правительства

Большая часть дня без света — украинские чиновники дали прогноз по электричеству к зиме
Украинские чиновники на условиях анонимности заявили, что к зиме в нашей стране, вероятно, большая часть дня будет проходить без электроэнергии. Они рекомендуют приспосабливаться к новым нормам жизни.
Об этом они сказали в комментарии FT.
Ситуация со светом в Украине — что известно
Чиновники говорят, что атака россиян на энергетику 1 июня была "достаточно разрушительной". В результате обстрела потеряно 1,2 ГВт электроэнергии.
Как утверждает другое должностное лицо, это, вероятно, приведет к длительным отключениям света к зиме.
"Мы должны подготовиться к жизни в холоде и тьме. Это наша новая норма", — сказал чиновник.
Отмечается, что до войны внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 ГВт и было одним из самых больших в Европе. В настоящее время эта цифра упала ниже 20 ГВт.
Напомним, самые жесткие отключения будут введены в Киеве. Это связано с тем, что в столице самое большое количество критической инфраструктуры.
Также народный депутат Сергей Нагорняк сообщил о возможных отключениях света по 10 часов зимой этого года.
Читайте Новини.LIVE!