Що буде зі світлом в Україні до зими - відповідь уряду

Більша частина дня без світла — українські чиновники дали прогноз щодо електрики до зими
Українські чиновники на умовах анонімності заявили, що до зими в нашій країні, ймовірно, більша частина дня проходитиме без електроенергії. Вони радять пристосовуватися до нових норм життя.
Про це вони сказали в коментарі FT.
Ситуація зі світлом в Україні — що відомо
Урядовці кажуть, що атака росіян на енергетику 1 червня була "досить руйнівною". Внаслідок обстрілу втрачено 1,2 ГВт електроенергії.
Як стверджує інший посадовець, це, ймовірно, спричинить тривалі відключення світла до зими.
"Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві. Це наша нова норма", — сказав чиновник.
Зазначається, що до війни внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 ГВт та було одним із найбільших у Європі. Наразі ця цифра впала нижче 20 ГВт.
Нагадаємо, найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.
Також народний депутат Сергій Нагорняк повідомив про можливі відключення світла по 10 годин взимку цього року.
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