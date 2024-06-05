Що буде зі світлом в Україні до зими - відповідь уряду

Жінка сидить в темряві. Фото: Новини.LIVE

Українські чиновники на умовах анонімності заявили, що до зими в нашій країні, ймовірно, більша частина дня проходитиме без електроенергії. Вони радять пристосовуватися до нових норм життя.

Про це вони сказали в коментарі FT.

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Урядовці кажуть, що атака росіян на енергетику 1 червня була "досить руйнівною". Внаслідок обстрілу втрачено 1,2 ГВт електроенергії.

Як стверджує інший посадовець, це, ймовірно, спричинить тривалі відключення світла до зими.

"Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві. Це наша нова норма", — сказав чиновник.

Зазначається, що до війни внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 ГВт та було одним із найбільших у Європі. Наразі ця цифра впала нижче 20 ГВт.

Нагадаємо, найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.

Також народний депутат Сергій Нагорняк повідомив про можливі відключення світла по 10 годин взимку цього року.