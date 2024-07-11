Беларусь построит два пограничных залога на границе с Украиной

КПП Беларуси. Фото: росСМИ

В 2024 году Беларусь планирует подготовку к строительству двух новых пограничных застав. Они будут расположены на границе с Украиной.

Об этом сообщило белорусское СМИ "Беларускі Гаюн" в четверг, 11 июля.

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Государственный пограничный комитет Белоруссии планирует осуществить закупку "инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью" для следующих объектов:

Комплекс пограничной заставы в н.п. Карповка

В населенном пункте Карповка, который находится в Лоевском районе, был построен комплекс пограничной заставы в сентябре 2017 года. Эта застава входит в состав пограничной комендатуры "Лоев" Гомельской пограничной группы и обеспечивает охрану участка границы с Украиной протяженностью 29,5 километра, проходящего на берегу реки Сож. Особенностью этой заставы является модульное размещение всех его объектов, с частью на суше и частью на воде, включая административный и жилой дом, расположенные на специально оборудованной барже для брандвахты.

Комплекс пограничной заставы в н.п. Свеча

Комплекс пограничной заставы в населенном пункте Свеча Наровлянского района будет построен с нуля. Учитывая географическое положение, эта застава войдет в состав Мозырьского пограничного отряда. Выбор Наровлянского района для строительства новой заставы не случаен, поскольку сейчас в районе действует только одна застава Мозырского пограничного отряда — "Наровля". Планировка новой заставы в Свече сделает его девятой в структуре отряда.

Карта расположения новых застав Беларуси. Фото: "Белорусский Гаюн"

Что известно о других белорусских пограничных заставах

Ранее было начато строительство новой инфраструктуры для пограничной заставы "Асаревичи" в Брагинском районе, частично расположенном на реке Днепр.

С начала 2022 года только в Гомельской области было построено, реконструировано или анонсировано строительство девяти новых пограничных застав. Также строятся новые пограничные заставы на границе между Беларусью и Украиной в Брестской области.

В 2024 году Госпогранкомитет Беларуси намерен начать строительство нового цеха по ремонту техники в городе Дзержинск, где находится база материально-технического обеспечения пограничной службы.

Напомним, в ГПСУ рассказали об активности на границе с Беларусью и ответили, есть ли угроза нового наступления.

Добавим, что недавно заместитель командира сил спецопераций по идеологической работе армии Беларуси Валерий Лукашевич заявлял о том, что украинская военная активность якобы наблюдается в двух областях, граничащих с Беларусью.