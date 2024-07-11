Білорусь побудує дві прикордонні застави на кордоні з Україною

Білорусь планує побудувати дві прикордонні застави на кордоні з Україною
У 2024 році Білорусь планує підготовку до спорудження двох нових прикордонних застав. Вони будуть розташовані на кордоні з Україною.
Про це повідомило білоруське ЗМІ "Беларускі Гаюн" у четвер, 11 липня.
Білорусь побудує дві застави на кордоні з Україною
Державний прикордонний комітет Білорусі планує здійснити закупівлю "інженерних послуг з комплексного управління будівельною діяльністю" для таких об'єктів:
- Комплекс прикордонної застави у н.п. Карпівка
В населеному пункті Карпівка, що знаходиться в Лоївському районі, було зведено комплекс прикордонної застави у вересні 2017 року. Ця застава входить до складу прикордонної комендатури "Лоїв" Гомельської прикордонної групи і забезпечує охорону ділянки кордону з Україною завдовжки 29,5 кілометри, що проходить на березі річки Сож. Особливістю цієї застави є модульне розміщення всіх її об'єктів, з частиною на суші і частиною на воді, включаючи адміністративний і житловий будинок, що розташовані на спеціально обладнаній баржі для брандвахти.
- Комплекс прикордонної застави у н.п. Свічка
Комплекс прикордонної застави у населеному пункті Свічка Наровлянського району буде споруджено з нуля. Враховуючи географічне положення, ця застава ввійде до складу Мозирського прикордонного загону. Вибір Наровлянського району для будівництва нової застави є невипадковим, оскільки наразі в районі діє лише одна застава Мозирського прикордонного загону — "Наровля". Планування нової застави в Свічці зробить її дев'ятою в структурі загону.
Що відомо про інші білоруські прикордонні застави
Раніше було розпочато будівництво нової інфраструктури для прикордонної застави "Асаревичі" в Брагинському районі, частково розташованої на річці Дніпро.
З початку 2022 року лише в Гомельській області було побудовано, реконструйовано або анонсовано будівництво дев'яти нових прикордонних застав. Також будуються нові прикордонні застави на кордоні між Білоруссю та Україною в Брестській області.
У 2024 році Держприкордонкомітет Білорусі має намір розпочати будівництво нового цеху для ремонту техніки в місті Дзержинськ, де знаходиться база матеріально-технічного забезпечення прикордонної служби.
Нагадаємо, в ДПСУ розповіли про активність на кордоні з Білоруссю та відповіли, чи є загроза нового наступу.
Додамо, що не так давно заступник командира сил спецоперацій з ідеологічної роботи армії Білорусі Валерій Лукашевич заявляв про те, що українська військова активність нібито спостерігається у двох областях, які межують з Білоруссю.
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