Бойцы бригады "Сталевий кордон" эффективно применили миномет против вражеских позиций — видео

Последствия попадания пограничников по позициям врага. Фото: скриншот

Украинские пограничники вместе с другими бойцами Сил обороны Украины не прекращают борьбу против ворвавшихся в нашу страну российских захватчиков. Они продолжают каждый удобный момент уничтожать технику и живую силу врага.

Видео эффективной работы воинов бригады "Сталевий кордон" ГПСУ обнародовала в пятницу, 31 мая.

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Пограничники уничтожают врага

"Пограничники бригады "Сталевий кордон" разносят из 120 миномета позиции врага на Восточном направлении", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что военные ударной группы "Черный Лебедь" вместе с собратьями устроили охоту на врага в Часовом Яру Донецкой области.

Напомним, ранее в Покровском направлении украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

Впоследствии украинские военные приземлили еще один российский самолет в Донецкой области.