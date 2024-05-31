Бійці бригади "Сталевий кордон" ефективно застосували міномет проти ворожих позицій — відео

Наслідки влучання прикордонників по позиціях ворога. Фото: скриншот

Українські прикордонники разом з іншими бійцями Сил оборони України не припиняють боротьби проти російських загарбників, які вдерлися до нашої країни. Вони продовжують кожної зручної миті нищити техніку та живу силу ворога.

Відео ефективної роботи воїнів бригади "Сталевий кордон" ДПСУ оприлюднила у п'ятницю, 31 травня.

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Прикордонники нищать ворога

"Прикордонники бригади "Сталевий кордон" розносять із 120 міномету позиції ворога на Східному напрямку", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що військові ударної групи "Чорний Лебідь" разом з побратимами влаштували полювання на ворога у Часовому Яру на Донеччині.

Нагадаємо, раніше на Покровському напрямку українські захисники знищили ворожий штурмовик Су-25.

Згодом українські військові приземлили ще один російський літак на Донеччині.