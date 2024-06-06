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Бойцы "Азова" показали, как ночью уничтожают оккупантов под Кременной

6 июня 2024 20:54
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Бойцы "Азова" показали, как ночью уничтожают оккупантов под Кременной
Применение ударных БПЛА в ночное время. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Российские оккупанты продолжают проверять на прочность линию обороны украинских сил под Кременной Луганской области. Однако несут потери.

Об этом сообщила 12-я бригада специального назначения "Азов" в Telegram в четверг, 6 июня.

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Военнослужащие бригады успешно препятствуют передвижению врага, применяя беспилотники.

"Для препятствования передвижению врага азовцы эффективно поражают живую силу еще на подходе к "серой зоне", как днем, так и ночью", — говорится в сообщении.

Военные также показали на видео работу операторов БПЛА.

"Ночная ликвидация вражеской пехоты под Кременной. Сбросы операторов ударных БПЛА 12-й бригады специального назначения "Азов" на Кременском направлении", — добавили в бригаде.

Напомним, легендарная бригада спецназначения "Азов" ищет пилота FPV-дрона . На эту должность идеально подойдет кандидат, умело пилотирующий FPV-дроны, знающий BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива", а также преимуществом будет опыт военной службы.

Также "Азов" нуждается в механике-радиотелеграфисте , который разбирается в радиооборудовании, умеет его ремонтировать, а также знает и распознает радиоданные, позывные, сигналы оповещения.

Луганская область
война в Украине
беспилотники
дроны
война
полк "Азов"

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