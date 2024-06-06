Бійці "Азову" показали, як вночі знищують окупантів під Кремінною

Застосування ударних БПЛА вночі. Фото: скріншот

Російські окупанти продовжують перевіряти на міцність лінію оборони українських сил під Кремінною Луганської області. Проте зазнають втрат.

Про це повідомила 12-та бригада спеціального призначення "Азов" у Telegram у четвер, 6 червня.

Читайте також:

Як "Азов" знищує ворога на Луганщині

Військовослужбовці бригади успішно перешкоджають пересуванню ворога, застосовуючи безпілотники.

"Для перешкоджання пересуванню ворога, азовці ефективно вражають живу силу ще на підході до "сірої зони", як вдень, так і вночі", — йдеться у повідомленні.

Військові також показали на відео роботу операторів БПЛА.

"Нічна ліквідація ворожої піхоти під Кремінною. Скиди операторів ударних БПЛА 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" на Кремінському напрямку", — додали в бригаді.

Нагадаємо, легендарна бригада спецпризначення "Азов" потребує в батальйони та інші підрозділи пілота FPV-дрона. На цю посаду ідеально підійде кандидат, який вміло пілотує FPV-дронами, знає BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива", а також перевагою буде досвід військової служби.

Також "Азов" потребує механіка-радіотелеграфіста, який розбирається у радіообладнанні, вміє його ремонтувати, а також знає і розпізнає радіодані, позивні, сигнали оповіщення.