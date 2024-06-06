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Бійці "Азову" показали, як вночі знищують окупантів під Кремінною

6 червня 2024 20:54
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Бійці "Азову" показали, як вночі знищують окупантів під Кремінною
Застосування ударних БПЛА вночі. Фото: скріншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Російські окупанти продовжують перевіряти на міцність лінію оборони українських сил під Кремінною Луганської області. Проте зазнають втрат.

Про це повідомила 12-та бригада спеціального призначення "Азов" у Telegram у четвер, 6 червня.

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Військовослужбовці бригади успішно перешкоджають пересуванню ворога, застосовуючи безпілотники.

"Для перешкоджання пересуванню ворога, азовці ефективно вражають живу силу ще на підході до "сірої зони", як вдень, так і вночі", — йдеться у повідомленні.

Військові також показали на відео роботу операторів БПЛА.

"Нічна ліквідація ворожої піхоти під Кремінною. Скиди операторів ударних БПЛА 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" на Кремінському напрямку", — додали в бригаді.

Нагадаємо, легендарна бригада спецпризначення "Азов" потребує в батальйони та інші підрозділи пілота FPV-дрона. На цю посаду ідеально підійде кандидат, який вміло пілотує FPV-дронами, знає BetaFlight, INAV, SpeedyBee, "Кропива", а також перевагою буде досвід військової служби.

Також "Азов" потребує механіка-радіотелеграфіста, який розбирається у радіообладнанні, вміє його ремонтувати, а також знає і розпізнає радіодані, позивні, сигнали оповіщення.

Луганська область
війна в Україні
безпілотники
дрони
війна
полк "Азов"

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