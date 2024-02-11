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Безуглая прокомментировала кадровые изменения в военном руководстве

11 февраля 2024 19:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Безуглая прокомментировала кадровые изменения в военном руководстве
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Владимир Зеленский произвел ряд кадровых изменений среди военного руководства страны. В частности, Главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного стал Александр Сырский.

Соответствующие изменения прокомментировала народная депутат Марьяна Безуглая в Telegram в воскресенье, 11 февраля.

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"Революции не случилось, но "паркетных" убрали. На замену некоторым любимцам селфи пришли "неняшние" военные из соли и стали", — написала она.

Депутат заявила, что хотела бы видеть на месте Главнокомандующего человека вообще новой формации, например командира полка "Азов" Дениса Прокопенко.

"Считаю, что это не был бы слишком радикальный вариант. Должен быть следующим этапом развития. Сейчас не решились, как и говорила, выбрали из генералов", — отметила Безуглая.

Она назвала нового Главкома Александра Сырского боевым и сильным организатором и считает, что у него инновационный потенциал в комбинации с колоссальным опытом. В то же время предпочитает советскую классику, но чтобы сопротивляться идеям — нет.

Относительно Анатолия Баргилевича, назначенного на должность главы Генштаба — по ее мнению, он "чисто штабист", исполнитель и трудоголик.

"Однако, это самый боевой штабной менеджер, ведь лично видела его руководителем сектора обороны Киева, затем начштаба Киева, далее был начальником штаба нашего восточного фронта более года и всего несколько месяцев пробыл командующим ТРО", — отметила Безуглая.

По ее словам, наиболее впечатляюще Баргилевич проявил себя как руководитель боевого штаба. Он боевой, исполнитель, но не инноватор.

Относительно нового Командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка имел опыт командования Операцией объединенных сил и подготовки зоны к вторжению.

"Далее Павлюка отозвали в Киев и он возглавил военную администрацию Киевской области. А вот это оказалось очень вовремя, на Киев наступали, в области управляли гражданские и какой бы ни был активный Кулеба, они просто не понимали, что делать", — рассказала нардеп.

Безуглая подчеркнула, что Павлюк "пришел и всех построил", что было одним из ключевых факторов успеха. Он организовал взаимодействие военных и гражданских в своей требовательной манере и тем самым принес порядок.

Также он занимал должность первого заместителя Министра обороны Украины Рустема Умерова. Там он активно и успешно занимался несколькими критическими операционными проектами, включая передачу F-16.

"Боевой, не инноватор, волевой организатор. Может раскрыться, учитывая знания системы, лидерские качества и умение проводить отдельные проекты, а может показать себя "совком" и нужно будет менять", — описывает она.

Новым главой Объединенных сил ВСУ стал Юрий Содоль — один из самых эффективных боевых командующих, открытый к инновационным методикам ведения боя. Однако, по словам депутата, на нем ответственность за Мариуполь и "неоднозначные действия морской пехоты в те времена". Благодаря ему Командование может обрести новую жизнь. Она называет Содоля боевым, инновационным и сильным менеджером.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Игорь Скибюк — требовательный организованный десантник, имеет хорошее восприятие в коллективе, сможет развивать самый эффективный вид войск и внедрять инновации, которые скажут. Безуглая говорит, что он боевой, но нейтральный, не кулуарный.

Новый глава Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Плахута — "полевой менеджер Сырского".

"Прекрасно знает нюансы применения сухопутных войск и как себя показала ТРО. Сможет интегрировать ТРО обратно в сухопутные, думаю, под это его и взяли. Боевой, нейтральный, не кулуарный", — добавила Безуглая.

Она подытожила, что в целом "смещение в сторону реалистов произошло", но за революцию и асимметрию еще придется побороться.

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Скриншот сообщения Безуглой
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Скриншот сообщения Безуглой
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Скриншот сообщения Безуглой
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Скриншот сообщения Безуглой
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Скриншот сообщения Безуглой

Напомним, Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ и назначил на его место генерала Александра Сырского. Военные пока не комментируют такие кадровые изменения и говорят, что конкретные результаты можно оценить со временем.

Также мы писали, что экс-командир "Азова" Максим Жорин заявил, что ничего удивительного в отставке Залужного нет. Он считает, что сейчас следует сконцентрироваться на других вещах.

Владимир Зеленский
Марьяна Безуглая
назначение
военные
Генштаб ВСУ
Александр Сырский

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