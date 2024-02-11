Безугла прокоментувала кадрові зміни у військовому керівництві

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Facebook

Президент Володимир Зеленський провів низку кадрових змін серед військового керівництва країни. Зокрема, Головнокомандувачем ЗСУ замість Валерія Залужного став Олександр Сирський.

Відповідні зміни прокоментувала народна депутатка Мар'яна Безугла у Telegram у неділю, 11 лютого.

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"Революції не трапилось, але "паркетних" поприбирали. На заміну деяким улюбленцям селфі пришли "неняшні" військові із солі та сталі", — написала вона.

Депутатка заявила, що хотіла б бачити на місці Головнокомандувача людину взагалі нової формації, наприклад командира полку "Азов" Дениса Прокопенка.

"Вважаю, що це не був би надто радикальний варіант. Має бути наступним етапом розвитку. Зараз не наважились, як і казала, вибрали із генералів", — зазначила Безугла.

Вона назвала нового Головкома Олександра Сирського бойовим й сильним організатором та вважає, що він має інноваційний потенціал в комбінації з колосальним досвідом. Водночас віддає перевагу радянській класиці, але щоб чинити спротив ідеям — то ні.

Щодо Анатолія Баргилевича, якого призначили на посаду очільника Генштабу — на її думку, він "суто штабіст", виконавець та трудоголік.

"Однак, це самий бойовий штабний менеджер, адже особисто бачила його керівником сектору оборони Києва, потім начштаба Києва, далі був начальником штабу нашого східного фронту понад рік і всього кілька місяців пробув командувачем ТРО", — зауважила Безугла.

За її словами, найбільш вражаюче Баргилевич проявив себе саме як керівник бойового штабу. Він бойовий, виконавець, але не інноватор.

Стосовно нового Командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка — мав досвід командування Операцією об'єднаних сил і підготовки зони до вторгнення.

"Далі Павлюка відкликали в Київ і він очолив військову адміністрацію Київської області. А от це виявилось дуже вчасно, на Київ наступали, в області управляли цивільні і який би не був активний Кулеба, вони просто не розуміли, що робити", — розповіла нардепка.

Безугла наголосила, що Павлюк "прийшов і всіх построїв", що було одним з ключових факторів успіху. Він організував взаємодію військових і цивільних у своїй вимогливій манері і цим приніс порядок.

Також він перебував на посаді першого заступника Міністра оборони України Рустема Умєрова. Там він активно та успішно займався кількома критичними операційними проєктами, включаючи передачу F-16.

"Бойовий, не інноватор, вольовий організатор. Може розкритися, враховуючи знання системи, лідерські якості і вміння проводити окремі проєкти, а може показати себе "совком" і треба буде міняти", — описує вона.

Новим очільником Об'єднаних сил ЗСУ став Юрій Содоль — один із самих ефективних бойових командувачів, відкритий до інноваційних методик ведення бою. Однак, за словами депутатки, на ньому відповідальність за Маріуполь і "неоднозначні дії морської піхоти в ті часи". Завдяки йому Командування може отримати нове життя. Вона називає Содоля бойовим, інноваційний та сильним менеджером.

Командувач Десантно-штурмовими військами ЗСУ Ігор Скибюк — вимогливий організований десантник, має гарне сприйняття в колективі, зможе розвивати найефективніший вид військ та впроваджувати інновації, що скажуть. Безугла каже, що він бойовий, але нейтральний, не кулуарний.

Новий голова Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Плахута — "польовий менеджер Сирського".

"Прекрасно знає нюанси застосування сухопутних військ і як себе показала ТРО. Зможе інтегрувати ТРО назад в сухопутні, думаю, під це його і взяли. Бойовий, нейтральний, не кулуарний", — додала Безугла.

Вона підсумувала, що загалом "зміщення в сторону реалістів відбулося", але за революцію й асиметрію ще прийдеться поборотися.

Скриншот допису Безуглої

Скриншот допису Безуглої

Скриншот допису Безуглої

Скриншот допису Безуглої

Скриншот допису Безуглої

Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ й призначив на його місце генерала Олександра Сирського. Військові поки не коментують такі кадрові зміни і кажуть, що конкретні результати можна буде оцінити з часом.

Також ми писали, що екскомандир "Азову" Максим Жорін заявив, що нічого надзвичайного у відставці Залужного немає. Він вважає, що зараз варто сконцентруватися на інших речах.