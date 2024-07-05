Анналена Бербок назвала Россию самой большой угрозой

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото: Ost-West

На саммите в Соединенных Штатах НАТО должна четко назвать Российскую Федерацию самой большой угрозой безопасности и соответственно адаптировать свою политику. Это должно включать и усиление помощи Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время выступления в Бундестаге по случаю саммита НАТО, который состоится в столице США, передает Укринформ.

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"На следующей неделе в Вашингтоне мы должны четко дать понять: путинская Россия будет оставаться наибольшей угрозой нашей безопасности и свободе в Европе в обозримом будущем. Это не мы выбирали! Мы этого не хотели. Но пришло время, и мы должны адаптировать свою политику к этому", — сказала Бербок.

Бербок отметила, что именно поэтому Германия и другие союзники усиливают свою способность защищаться.

Глава МИД ФРГ также обратила внимание, что поддержка Украины не просто благотворительность. Это действия, которые помогут защитить страны НАТО.

"Это инвестиция в нашу собственную безопасность, в нашу собственную свободу", — подчеркнула она.

Бербок также добавила, что имперские претензии, неоднократно озвученные Путином во время своих выступлений, направлены и на другие страны, кроме Украины.

Кроме того, по мнению главы МИД Германии, Путин хотел разделить и ослабить НАТО, но добился прямо противоположного.

Напомним, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс отметил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будут обсуждать помощь Украине в защите от российских атак и пути сдерживания РФ в будущем. Кроме того, речь пойдет о вступлении Украины в Альянс.

Также по данным американских СМИ, НАТО планирует разместить своего гражданского чиновника в Киеве, что сможет укрепить долгосрочную поддержку Украины. Кроме того, Альянс готовится создать новое командование для координации поставок военной помощи Украине и обучения военных.

Саммит в Вашингтоне состоится 9-11 июля. Новини.LIVE будут работать на саммите и будут информировать о его ходе.