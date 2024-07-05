Анналена Бербок назвала Росыю найбыльшою загрозою

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Ost-West

На саміті у Сполучених Штатах НАТО має чітко назвати Російську Федерацію найбільшою загрозою безпеці та відповідно адаптувати свою політику. Це має включати і посилення допомоги Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час виступу в Бундестазі з нагоди саміту НАТО, який відбудеться у столиці США, передає Укрінформ.

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"Наступного тижня у Вашингтоні ми повинні чітко дати зрозуміти: путінська Росія залишатиметься найбільшою загрозою нашій безпеці та свободі в Європі в доступному для огляду майбутньому. Це не ми вибирали! Ми цього не хотіли. Але настав час, і ми повинні адаптувати свою політику до цього", — сказала Бербок.

Бербок зазначила, що саме тому Німеччина та інші союзники наразі посилюють свою здатність захищатися.

Глава МЗС ФРН також звернула увагу, що підтримка України не є просто благодійністю. Це дії, які допоможуть захистити країни НАТО.

"Це інвестиція в нашу власну безпеку, у нашу власну свободу", — наголосила вона.

Бербок також додала, що імперські претензії, які неодноразово озвучував Путін під час своїх виступів, спрямовані й на інші країни, окрім України.

Крім того, на думку очільниці МЗС Німеччини, Путін хотів розділити і послабити НАТО, але домігся прямо протилежного.

Нагадаємо, що заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс зазначив, що на саміті НАТО у Вашингтоні будуть обговорювати допомогу Україні у захисті від російських атак та шляхи стримання РФ у майбутньому. Крім того, йтиметься про вступ України в Альянс.

Також за даними американських ЗМІ, НАТО планує розмістити свого цивільного високопосадовця у Києві, що зможе зміцнити довгострокову підтримку України. Крім того, Альянс готується створити нове командування для координації постачання військової допомоги Україні та навчання військових.

Саміт у Вашингтоні відбудеться 9-11 липня. Новини.LIVE працюватимуть на саміті та інформуватимуть про його перебіг.