Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Автомобили на российских номерах должны покинуть территорию Финляндии — детали arrow

Автомобили на российских номерах должны покинуть территорию Финляндии — детали

8 марта 2024 17:29
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Автомобили на российских номерах должны покинуть территорию Финляндии — детали
Граница Финляндии с Россией. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Финляндия требует, чтобы до субботы, 16 марта, с ее территории были вывезены все автомобили с российскими номерами. Этот запрет был введен правительством осенью прошлого года.

Об этом сообщило финское издание Yle в пятницу, 8 марта.

Читайте также:

Финляндия 16 сентября 2023 года ввела запрет на въезд в страну на машинах, зарегистрированных в России. Принятое решение предполагало, что находящиеся в Финляндии российские автомобили должны быть вывезены до 16 марта 2024 года.

Комментарий Таможенной службы Финляндии

Руководитель контрольного отдела Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит сказал, что пока сложно предположить, какая судьба ждет российские транспортные средства после этого срока.

Он заявил, что будет сделан анализ, по какой причине авто не покинуло Финляндию, как долго оно здесь находилось, и были ли выполнены все необходимые процедуры. Ракшит добавил, что более подробный план мер еще в процессе разработки.

Напомним, что Финляндия впервые примет участие в учениях северных стран НАТО в качестве полноправного члена Альянса.

Ранее мы писали, что министр обороны Финляндии разрешил Украине атаковать финским оружием территорию РФ.

граница
КПП
Финляндия
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта