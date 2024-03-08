Автомобили на российских номерах должны покинуть территорию Финляндии — детали

Граница Финляндии с Россией. Фото: скриншот

Финляндия требует, чтобы до субботы, 16 марта, с ее территории были вывезены все автомобили с российскими номерами. Этот запрет был введен правительством осенью прошлого года.

Об этом сообщило финское издание Yle в пятницу, 8 марта.

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Финляндия 16 сентября 2023 года ввела запрет на въезд в страну на машинах, зарегистрированных в России. Принятое решение предполагало, что находящиеся в Финляндии российские автомобили должны быть вывезены до 16 марта 2024 года.

Комментарий Таможенной службы Финляндии

Руководитель контрольного отдела Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит сказал, что пока сложно предположить, какая судьба ждет российские транспортные средства после этого срока.

Он заявил, что будет сделан анализ, по какой причине авто не покинуло Финляндию, как долго оно здесь находилось, и были ли выполнены все необходимые процедуры. Ракшит добавил, что более подробный план мер еще в процессе разработки.

Напомним, что Финляндия впервые примет участие в учениях северных стран НАТО в качестве полноправного члена Альянса.

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