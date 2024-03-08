Автомобілі на російських номерах повинні покинути територію Фінляндії — деталі

Кордон Фінляндії з Росією. Фото: скриншот

Фінляндія вимагає, щоб до суботи, 16 березня, з її території були вивезені всі автомобілі з російськими номерами. Ця заборона була введена урядом восени минулого року.

Про це повідомило фінське видання Yle в п'ятницю, 8 березня.

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Фінляндія 16 вересня 2023 року ввела заборону на в’їзд в країну на машинах, які зареєстровані в Росії. Ухвалене рішення передбачало, що російські автомобілі, які знаходяться в Фінляндії, мають бути вивезені до 16 березня 2024 року.

Коментар Митної служби Фінляндії

Керівник контрольного відділу Митної служби Фінляндії Самі Ракшит сказав, що поки що складно передбачити, яка доля чекає російські транспортні засоби після цього терміну.

Він заявив, що буде зроблено аналіз, з якої причини авто не покинуло Фінляндію, як довго воно тут перебувало, і чи були виконані всі необхідні процедури. Ракшит додав, що більш докладний план заходів ще у процесі розробки.

Нагадаємо, що Фінляндія вперше візьме участь у навчаннях північних країн НАТО як повноправний член Альянсу.

Раніше ми писали, що міністр оборони Фінляндії дозволив Україні атакувати фінською зброєю територію РФ.