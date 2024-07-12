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Австралия выделит пакет помощи для Украины на 250 млн долларов

12 июля 2024 07:41
Евгения Брюховецкая - редактор
Австралия предоставит рекордный пакет помощи Украине
Военная помощь. Иллюстративное фото: ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор

Правительство Австралии решило выделить Украине дополнительно 250 млн долларов финансовой поддержки. Известно, что этот пакет является самым большим от страны с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет ABC News.

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Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил о выделении помощи Украины в последний день саммита НАТО в Вашингтоне. В пакет войдут:

  • управляемые ракеты и ракеты ПВО;
  • противотанковое оружие;
  • боеприпасы;
  • партия ботинок.

"Это не последний пакет, о котором мы объявляем. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина урегулировала этот конфликт на собственных условиях", — подчеркнул Марлз.

Ранее страны НАТО будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 млрд евро в течение следующего года.

Также мы писали, что Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. Этот документ впервые предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных по направлению к Польше.

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