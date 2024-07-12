Австралия предоставит рекордный пакет помощи Украине

Военная помощь. Иллюстративное фото: ВСУ

Правительство Австралии решило выделить Украине дополнительно 250 млн долларов финансовой поддержки. Известно, что этот пакет является самым большим от страны с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет ABC News.

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Пакет помощи от Австралии

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил о выделении помощи Украины в последний день саммита НАТО в Вашингтоне. В пакет войдут:

управляемые ракеты и ракеты ПВО;

противотанковое оружие;

боеприпасы;

партия ботинок.

"Это не последний пакет, о котором мы объявляем. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина урегулировала этот конфликт на собственных условиях", — подчеркнул Марлз.

Ранее страны НАТО будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 млрд евро в течение следующего года.

Также мы писали, что Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. Этот документ впервые предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных по направлению к Польше.