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Австралія виділить пакет допомоги для України на 250 млн доларів

12 липня 2024 07:41
Євгенія Брюховецька - редактор
Австралія надасть рекордний пакет допомоги Україні
Військова допомога. Ілюстративне фото: ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Уряд Австралії вирішив виділити Україні додатково 250 млн доларів фінансової підтримки. Відомо, що цей пакет є найбільшим від країни з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише ABC News.

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Пакет допомоги від Австралії

Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив про виділення допомоги України в останній день саміту НАТО у Вашингтоні. До пакета увійдуть:

  • керовані ракети й ракети ППО;
  • протитанкова зброя;
  • боєприпаси; 
  • партія черевиків. 

"Це не останній пакет, про який ми оголошуємо.Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, щоб Україна врегулювала цей конфлікт на власних умовах", — наголосив Марлз.

Раніше країни НАТО, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 млрд євро упродовж наступного року. 

Також ми писали, що Україна та Польща підписали безпекову угоду. Цей документ вперше передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.

фінансова допомога Австралія військова допомога ракети війна в Україні

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