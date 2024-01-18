Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Австралия не даст Украине вертолеты Taipan — в чем причина arrow

Австралия не даст Украине вертолеты Taipan — в чем причина

18 января 2024 23:56
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Австралия не даст Украине вертолеты Taipan — в чем причина
Австралийские вертолеты Taipan. Фото: navy.gov.au
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина подала заявку на приобретение 45 вертолетов MRH-90 Taipan спустя три месяца после начала их утилизации. Австралийское правительство официально отклонило запрос Украины на получение парка вертолетов Taipan, которые в настоящее время выведены из эксплуатации.

Об этом сообщил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также:

Австралия не даст Украине вертолеты Taipan

Конрой указал, что после вывода вертолетов из состава вооруженных сил Австралии, министерство обороны искало покупателя для них. В частности, предлагались Airbus и компании-подрядчику НАТО Helicopter Industries, но интереса не последовало.

Министр Австралии заявил, что запрос от Украины был получен незадолго до прошедшего Рождества.

"Запрос поступил через три месяца после начала стратегии утилизации", — добавил он.

Тем не менее министр подчеркнул, что австралийское правительство будет искать другие пути поддержки Украины и предложило украинскому послу в Австралии Василию Мирошниченко провести брифинг.

Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал в интервью Reuters об авиации, которая нужна Украине для победы. В частности, он упомянул и о боевых вертолетах. Об эффективности вертолетов на поле боя рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине нужна от западных союзников штурмовая авиация в большом количестве. Одним из вариантов могут стать штурмовики A-10 Thunderbolt и штурмовые вертолеты.

вертолет
Австралия
военная помощь
Украина
военная техника
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме