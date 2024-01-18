Австралия не даст Украине вертолеты Taipan — в чем причина

Австралийские вертолеты Taipan. Фото: navy.gov.au

Украина подала заявку на приобретение 45 вертолетов MRH-90 Taipan спустя три месяца после начала их утилизации. Австралийское правительство официально отклонило запрос Украины на получение парка вертолетов Taipan, которые в настоящее время выведены из эксплуатации.

Об этом сообщил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, передает Цензор.НЕТ.

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Конрой указал, что после вывода вертолетов из состава вооруженных сил Австралии, министерство обороны искало покупателя для них. В частности, предлагались Airbus и компании-подрядчику НАТО Helicopter Industries, но интереса не последовало.

Министр Австралии заявил, что запрос от Украины был получен незадолго до прошедшего Рождества.

"Запрос поступил через три месяца после начала стратегии утилизации", — добавил он.

Тем не менее министр подчеркнул, что австралийское правительство будет искать другие пути поддержки Украины и предложило украинскому послу в Австралии Василию Мирошниченко провести брифинг.

Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал в интервью Reuters об авиации, которая нужна Украине для победы. В частности, он упомянул и о боевых вертолетах. Об эффективности вертолетов на поле боя рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине нужна от западных союзников штурмовая авиация в большом количестве. Одним из вариантов могут стать штурмовики A-10 Thunderbolt и штурмовые вертолеты.