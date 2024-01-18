Австралія не дасть Україні гелікоптери Taipan — у чому причина
Україна подала заявку на придбання 45 гелікоптерів MRH-90 Taipan через три місяці після початку їхньої утилізації. Австралійський уряд офіційно відхилив запит України на одержання парку гелікопьерів Taipan, які наразі виведені з експлуатації.
Про це повідомив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой, повідомляє Цензор.НЕТ.
Австралія не дасть Україні гелікоптери Taipan
Конрой зазначив, що після виведення гелікоптерів зі складу збройних сил Австралії, міністерство оборони шукало покупця для них. Зокрема, пропонувалися Airbus та компанії-підряднику НАТО Helicopter Industries, але інтересу не було.
Міністр Австралії заявив, що запит від України було отримано незадовго до Різдва.
"Запит надійшов через три місяці після початку стратегії утилізації", — додав він.
Проте міністр наголосив, що австралійський уряд шукатиме інших шляхів підтримки України і запропонував українському послу в Австралії Василю Мірошниченку провести брифінг.
Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів в інтерв'ю Reuters про авіацію, яка потрібна Україні для перемоги. Зокрема, він згадав і про бойові гелікоптери. Про ефективність гелікоптерів на полі бою розповів експерт з авіації Костянтин Криволап.
Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україні потрібна від західних союзників штурмова авіація у великій кількості. Одним із варіантів можуть стати штурмовики A-10 Thunderbolt та штурмові вертольоти.
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