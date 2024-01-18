Австралія не дасть Україні гелікоптери Taipan — у чому причина

Австралійські вертольоти Taipan. Фото: navy.gov.au

Україна подала заявку на придбання 45 гелікоптерів MRH-90 Taipan через три місяці після початку їхньої утилізації. Австралійський уряд офіційно відхилив запит України на одержання парку гелікопьерів Taipan, які наразі виведені з експлуатації.

Про це повідомив міністр оборонної промисловості Австралії Пет Конрой, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Конрой зазначив, що після виведення гелікоптерів зі складу збройних сил Австралії, міністерство оборони шукало покупця для них. Зокрема, пропонувалися Airbus та компанії-підряднику НАТО Helicopter Industries, але інтересу не було.

Міністр Австралії заявив, що запит від України було отримано незадовго до Різдва.

"Запит надійшов через три місяці після початку стратегії утилізації", — додав він.

Проте міністр наголосив, що австралійський уряд шукатиме інших шляхів підтримки України і запропонував українському послу в Австралії Василю Мірошниченку провести брифінг.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів в інтерв'ю Reuters про авіацію, яка потрібна Україні для перемоги. Зокрема, він згадав і про бойові гелікоптери. Про ефективність гелікоптерів на полі бою розповів експерт з авіації Костянтин Криволап.

Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україні потрібна від західних союзників штурмова авіація у великій кількості. Одним із варіантів можуть стати штурмовики A-10 Thunderbolt та штурмові вертольоти.