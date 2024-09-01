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Авиакатастрофа Ми-8 на Камчатке — все пассажиры вертолета погибли

1 сентября 2024 12:00
Евгения Брюховецкая - редактор
Все пассажиры вертолета Ми-8 погибли во время авиакатастрофы на Камчатке
Российский вертолет Ми-8. Иллюстративное фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

На Камчатке в России в пятницу, 30 августа, вертолет Ми-8 скрылся с радаров. На борту вертолета находились 22 человека, все они погибли.

Об этом сообщают российские СМИ в воскресенье, 1 сентября.

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Российские СМИ пишут, что обломки пропавшего Ми-8 обнаружили сотрудники МЧС с воздуха на месте, где борт в последний раз выходил на связь.

Однако поисковый вертолет не смог сесть, сейчас к местности пытаются добраться сотрудники МЧС. Людей, которые могли выжить в авиакатастрофе, на месте не наблюдается.

Авиакатастрофа на Камчатке
Обломки самолета на земле. Фото: 112

В оперативных службах сообщили, что причиной авиакатастрофы стало то, что вертолет врезался в невысокую гору, вероятно, из-за тумана.

На борту вертолета находились 22 человека: 19 туристов и три члена экипажа, все они погибли.

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