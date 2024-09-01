Всі пасажири вертольота Мі-8 загинули під час авіакатастрофи на Камчатці

Авіакатастрофа Мі-8 на Камчатці — усі пасажири вертольота загинули
На Камчатці у Росії у п'ятницю, 30 серпня, вертоліт Мі-8 зник з радарів. На борту гелікоптера перебували 22 людини, всі вони загинули.
Про це повідомляють російські ЗМІ у неділю, 1 вересня.
Авіакатастрофа на Камчатці
Російські ЗМІ пишуть, що уламки зниклого Мі-8 виявили співробітники МНС з повітря на місці, де борт востаннє виходив на зв'язок.
Однак пошуковий вертоліт не зміг сісти, наразі до місцевості намагаються дістатися співробітники МНС. Людей, які могли вижити в авіакатастрофі, на місці не спостерігається.
В оперативних службах повідомили, що причиною авіакатастрофи стало те, що вертоліт врізався у невисоку гору — ймовірно, через туман.
На борту вертольота перебувало 22 людини: 19 туристів та три члени екіпажу, всі вони загинули.
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