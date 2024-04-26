Атаки на ЗАЭС — в МАГАТЭ заявили, что ситуация вокруг станции до сих пор непредсказуема

Российский захватчик на ЗАЭС. Фото: orlovdmytroEn

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что хотя атаки на Запорожскую атомную электростанцию в последнее время прекратились, ситуация вокруг станции до сих пор непредсказуема. По его словам, сотрудники каждый день слышат взрывы.

Об этом сообщает МАГАТЭ в четверг, 25 апреля.

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Какая ситуация вокруг ЗАЭС

"Нам не известно о каких-либо атаках дронов с момента сообщения об инциденте неделю назад, и это дает надежду. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко ухудшиться ежеминутно. Ситуация остается крайне непредсказуемой", — отметил Гросси.

Он рассказал, что работающие на АЭС специалисты МАГАТЭ являются свидетелями артиллерийских обстрелов на разном расстоянии от станции, которые слышат каждый день.

Кроме того, в понедельник, 22 апреля, эксперты МАГАТЭ побывали в учебном центре недалеко от ЗАЭС, куда пришли впервые после информации об атаках дронов на здание 7, 9 и 18 апреля. Однако им снова не дали подняться на крышу.

Оккупанты имитируют удары по ЗАЭС

Напомним, что на территории Запорожской АЭС 7 апреля взорвался беспилотник, о чем экспертов МАГАТЭ проинформировали работники станции. В ГУР по поводу инцидента заявили, что наносить удары, в том числе имитационные, по ЗАЭС — это постоянная преступная практика оккупантов, а Украина к этим провокациям не причастна.

Также мы писали, что эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, представляют ли российские атаки на ЗАЭС реальную угрозу. Он отметил, что любые удары могут повлиять на рабочий процесс объекта.

Добавим, что военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев объяснил, с какой целью россияне снова начали ядерный шантаж на ЗАЭС. Он также ответил, ожидать ли продолжения атак.