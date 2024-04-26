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Атаки на ЗАЕС — в МАГАТЕ заявили, що ситуація навколо станції досі непередбачувана

26 квітня 2024 07:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Атаки на ЗАЕС — в МАГАТЕ заявили, що ситуація навколо станції досі непередбачувана
Російський загарбник на ЗАЕС. Фото: orlovdmytroEn
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що хоч атаки на Запорізьку атомну електростанцію останнім часом припинилися, ситуація довкола станції досі непередбачувана. За його словами, співробітники щодня чують вибухи.

Про це повідомляє МАГАТЕ в четвер, 25 квітня.

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"Нам невідомо про будь-які атаки дронів з моменту повідомлення про інцидент тиждень тому, і це дає надію. Однак з досвіду ми знаємо, що ситуація може різко погіршитися щохвилини. Ситуація залишається вкрай непередбачуваною", — зазначив Гроссі.

Він розповів, що фахівці МАГАТЕ, які працюють на АЕС, є свідками артилерійських обстрілів на різній відстані від станції, які чують кожного дня.

Крім того, в понеділок, 22 квітня, експерти МАГАТЕ побували в навчальному центрі неподалік ЗАЕС, куди прийшли вперше після інформації про атаки дронів на будівлю 7, 9 та 18 квітня. Однак їм знову не дали піднятися на дах.

Окупанти імітують удари по ЗАЕС

Нагадаємо, що на території Запорізької АЕС 7 квітня вибухнув безпілотник, про що експертів МАГАТЕ проінформували працівники станції. У ГУР щодо інциденту заявили, що завдавати ударів, зокрема імітаційних, по ЗАЕС — це постійна злочинна практика окупантів, а Україна до цих провокацій не причетна.

Також ми писали, що експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів, чи становлять російські атаки на ЗАЕС реальну загрозу. Він наголосив, що будь-які удари можуть вплинути на робочий процес об'єкта.

Додамо, що військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов пояснив, з якою метою росіяни знову розпочали ядерний шантаж на ЗАЕС. Він також відповів, чи очікувати на продовження атак.

Запоріжжя
ЗАЕС
окупанти
МАГАТЕ
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Рафаель Гроссі
атака

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