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Атака России на Днепропетровщину — стало известно о жертве

30 марта 2024 13:13
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В больнице скончался мужчина, раненый во время обстрела Каменского
Иллюстративное фото: Сергей Лысак/Днепропетровская ОГА (ОВА)
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Сегодня в больнице скончался мужчина, тяжело раненный в результате российской атаки на город Каменское Днепропетровской области. Ему было 36 лет. Медики до последнего сражались за его жизнь.

Об этом в субботу, 30 марта, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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В больнице еще один пострадавший от обстрелов России

В больнице находится еще один мужчина, пострадавший от российских обстрелов. Это 47-летний житель Каменского. Медики оценивают состояние раненого как стабильное, средней тяжести. Остальные травмированные, по словам Лысака, приходят в себя уже дома.

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Скриншот с Telegram Сергея Лысака/Днепропетровская ОВА

Напомним, в ночь на 29 марта российские войска атаковали Днепропетровщину. В Каменском районе враг попал в энергетические объекты и дачные домики. Среди раненых 5-летняя девочка.

Ранее мы сообщали, что после взрывов в Каменском часть жителей города осталась без света.

взрыв
Днепропетровская область
обстрелы
медицина

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