В больнице скончался мужчина, раненый во время обстрела Каменского

Иллюстративное фото: Сергей Лысак/Днепропетровская ОГА (ОВА)

Сегодня в больнице скончался мужчина, тяжело раненный в результате российской атаки на город Каменское Днепропетровской области. Ему было 36 лет. Медики до последнего сражались за его жизнь.

Об этом в субботу, 30 марта, сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

В больнице еще один пострадавший от обстрелов России

В больнице находится еще один мужчина, пострадавший от российских обстрелов. Это 47-летний житель Каменского. Медики оценивают состояние раненого как стабильное, средней тяжести. Остальные травмированные, по словам Лысака, приходят в себя уже дома.

Скриншот с Telegram Сергея Лысака/Днепропетровская ОВА

Напомним, в ночь на 29 марта российские войска атаковали Днепропетровщину. В Каменском районе враг попал в энергетические объекты и дачные домики. Среди раненых 5-летняя девочка.

Ранее мы сообщали, что после взрывов в Каменском часть жителей города осталась без света.