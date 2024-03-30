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Атака Росії на Дніпропетровщину — стало відомо про жертву

30 березня 2024 13:13
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У лікарні помер чоловік, ранений під час обстрілу Кам'янського
Ілюстративне фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОДА (ОВА)
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Сьогодні у лікарні помер чоловік, тяжко поранений внаслідок російської атаки на місто Кам'янське Дніпропетровської області. Йому було 36 років. Медики до останнього боролися за його життя. 

Про це у суботу, 30 березня, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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У лікарні ще один постраждалий від обстрілів Росії 

У лікарні перебуває ще один чоловік, постраждалий від російських обстрілів. Це 47-річний житель Кам'янського. Медики оцінюють стан пораненого як стабільний, середньої тяжкості. Решта травмованих, за словами Лисака, оговтуються вже вдома.

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Скриншот з Telegram Сергія Лисака/Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, в ніч на 29 березня російські війська атакували Дніпропетровщину. У Кам'янському районі ворог поцілив в енергетичні об'єкти та дачні будиночки. Серед поранених  5-річна дівчинка. 

Раніше ми повідомляли, що після вибухів у Кам'янському частина жителів містечка залишилася без світла.

вибух
Дніпропетровська область
обстріли
медицина

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