Атака дронов на Россию — в Ростовской области уже сутки пылает пожар

Пожар на нефтебазе в Ростовской области. Фото: t.me/etorostov

На нефтебазе в Пролетарской Ростовской области уже сутки пылает масштабный пожар. 18 августа украинские дроны атаковали вражеский объект.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Пожар на нефтебазе в Ростовской области

Российские паблики сообщают, что уже вторые сутки спасатели борются с огнем после атаки дронов на нефтебазу "Кавказ" в Пролетарске.

Из-за дыма от горящих нефтепродуктов власти попросили жителей города ограничить пребывание на улице.

На спутниковых снимках видно, как черный дым накрыл Пролетарск.

Пожар на нефтебазе в Ростовской области. Фото: t.me/radiosvoboda

Пожар на нефтебазе в Ростовской области. Фото: t.me/radiosvoboda 1/2 ​ 2

Что предшествовало

Как известно, в ночь на 18 августа украинские дроны атаковали российскую нефтебазу. На территории ФГКУ Комбинет "Кавказ" Росрезерва рядом с городом Пролетарск в Ростовской области начался сильный пожар цистерн с дизельным топливом.

Российские источники утверждают, что второй БпЛА взорвался на территории хранилища топлива, когда пожарные гасили последствия попадания первого.



Отметим, это вторая атака украинских беспилотников на базы "Росрезерва" за 15 дней. В результате предыдущей, в Астаховском сельском поселении Ростовской области, возник пожар, который задел по меньшей мере четыре емкости с топливом.