Атака дронів на Росію — в Ростовській області вже добу палає пожежа

Пожежа на нафтобазі в Ростовській області. Фото: t.me/etorostov

На нафтобазі у Пролетарській Ростовської області вже добу палає масштабна пожежа. 18 серпня українські дрони атакували ворожий об'єкт.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Пожежа на нафтобазі в Ростовській області

Російські пабліки повідомляють, що вже другу добу рятувальники борються з вогнем після атаки дронів на нафтобазу "Кавказ" у Пролетарську.

Через дим від нафтопродуктів, що горять, влада попросила жителів міста обмежити перебування на вулиці.

На супутникових знімках видно, як чорний дим накрив Пролетарськ.

Пожежа на нафтобазі в Ростовській області. Фото: t.me/radiosvoboda

Пожежа на нафтобазі в Ростовській області. Фото: t.me/radiosvoboda 1 / 2

Що передувало

Як відомо, у ніч проти 18 серпня українські дрони атакували російську нафтобазу. На території ФДКУ Комбінет "Кавказ" Росрезерву поруч із містом Пролетарськ у Ростовській області почалася сильна пожежа цистерн із дизельним паливом.

Російські джерела стверджують, що другий БпЛА вибухнув на території сховища палива, коли пожежники гасили наслідки влучання першого.



Зазначимо, це друга атака українських безпілотників на бази "Росрезерва" за 15 днів. Унаслідок попередньої, в Астаховському сільському поселенні Ростовської області, виникла пожежа, яка зачепила щонайменше чотири місткості з паливом.