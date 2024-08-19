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Атака на нафтобазу у Ростовській області — на об'єкті вже добу триває пожежа

19 серпня 2024 08:45
Катерина Османська - Редактор
Атака дронів на Росію — в Ростовській області вже добу палає пожежа
Пожежа на нафтобазі в Ростовській області. Фото: t.me/etorostov
Катерина Османська - Редактор

На нафтобазі у Пролетарській Ростовської області вже добу палає масштабна пожежа. 18 серпня українські дрони атакували ворожий об'єкт

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Російські пабліки повідомляють, що вже другу добу рятувальники борються з вогнем після атаки дронів на нафтобазу "Кавказ" у Пролетарську. 

Через дим від нафтопродуктів, що горять, влада попросила жителів міста обмежити перебування на вулиці.

На супутникових знімках видно, як чорний дим накрив Пролетарськ. 

  • Атака на нафтобазу у Ростовській області — на об'єкті вже добу триває пожежа - фото 1
    Пожежа на нафтобазі в Ростовській області. Фото: t.me/radiosvoboda
  • Атака на нафтобазу у Ростовській області — на об'єкті вже добу триває пожежа - фото 2
    Пожежа на нафтобазі в Ростовській області. Фото: t.me/radiosvoboda
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Що передувало

Як відомо, у ніч проти 18 серпня українські дрони атакували російську нафтобазу. На території ФДКУ Комбінет "Кавказ" Росрезерву поруч із містом Пролетарськ у Ростовській області почалася сильна пожежа цистерн із дизельним паливом

Російські джерела стверджують, що другий БпЛА вибухнув на території сховища палива, коли пожежники гасили наслідки влучання першого.
 
Зазначимо, це друга атака українських безпілотників на бази "Росрезерва" за 15 днів. Унаслідок попередньої, в Астаховському сільському поселенні Ростовської області, виникла пожежа, яка зачепила щонайменше чотири місткості з паливом. 

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