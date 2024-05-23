Карандеев прокомментировал действия артистов, которые не возвращаются в Украину

Ростислав Карандеев. Фото: Скриншот

Министерство культуры не ведет учет и не может отследить точное количество культурных деятелей, которые не возвращаются в Украину из зарубежных гастролей. Этим вопросом больше занимается Государственная пограничная служба. Однако действительно есть артисты, которые не возвращаются в Украину из-за страха войны.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал и.о.министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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"К сожалению, не без этого. Среди и украинских патриотов есть те, кто боятся. Знаете, людьми руководит обычный элементарный страх. Они боятся и совершают действия, которые не совсем хорошо характеризуют их как граждан, которые должны болеть за свою страну", — уточнил и.о. министра.

Следовательно, по его словам, есть случаи, когда деятели культуры не возвращаются с зарубежных гастролей, и, очевидно, такие случаи будут в дальнейшем. Однако точной статистикой лиц, не вернувшихся назад в Украину, в Минкульте нет. Данными, скорее всего, владеет ГНСУ.

"Для нас важно, чтобы большинство тех, кто сегодня военнообязан, и до сих пор остаются, в общественном формате своей деятельности, чтобы они не менее чувствовали свою внутреннюю мобилизацию на гражданском направлении работы. В случае необходимости, конечно, приняли решение, присоединились в ВСУ, но не меньшей ответственностью на сегодняшний день является работа и в гражданском секторе", — подытожил Карандеев.

Напомним, по словам и.о. министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева, Украина ежедневно демонстрирует по всему миру, что национальная культура стойко выдерживает вызовы войны. Люди находят решения, позволяющие жить и развиваться в условиях военного положения, однако культурное направление требует гораздо большего внимания.