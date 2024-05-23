Карандєєв прокоментував дії артистів, які не повертаються до України

Ростислав Карандєєв. Фото: Скріншот

Міністерство культури не веде обліку та не може відслідкувати точну кількість культурних діячів, які не повертаються до України із закордонних гастролей. Цим питанням більше займається Державна прикордонна служба. Проте справді є артисти, які не повертаються до України через страх війни.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів в.о.міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

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"На жаль, не без того. Серед і українських патріотів є ті, хто бояться. Знаєте, людьми керує звичайний, елементарний страх. Вони бояться і вчиняють дії, які не зовсім добре характеризують їх як громадян, які мають вболівати за свою країну", — уточнив в.о. міністра.

Відтак, за його словами, є випадки, коли діячі культури не повертаються із закордонних гастролей, і очевидно такі випадки будуть надалі. Проте точною статистикою осіб, які не повернулися назад до України, у Мінкульті немає. Даними, швидше за все, володіє ДПСУ.

"Для нас важливо, щоб більшість тих, хто сьогодні є військовозобов'язаним і ще досі залишаються, у суспільному форматі своєї діяльності, щоб вони не менше відчували свою внутрішню мобілізацію на цивільному напрямку роботи. В разі необхідності, звичайно, прийняли рішення, долучилися до ЗСУ, але не меншою відповідальністю на сьогодні є робота і в цивільному секторі", — підсумував Карандєєв.

Нагадаємо, за словами в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва, Україна щодня демонструє по всьому світу, що національна культура стійко витримує виклики війни. Люди знаходять рішення, які дозволяють жити й розвиватися в умовах воєнного стану, проте культурний напрямок потребує набагато більшої уваги.