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Армия Финляндии присоединилась к коалиции по защите судоходства в Красном море

9 марта 2024 07:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Армия Финляндии присоединилась к коалиции по защите судоходства в Красном море
Корабли в Красном море. Иллюстративное фото: usm.media
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Вооруженные силы Финляндии объявили о присоединении к международной операции по защите гражданских кораблей в Красном море. Речь идет об обеспечении безопасности судов от хуситов.

Об этом сообщает Yle.

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Решение о присоединении к коалиции правительство Финляндии приняло на совместном заседании президента страны Александера Стубба и комитета министров по внешней и политике безопасности.

По данным издания, по меньшей мере, семь военных государства присоединятся к международной коалиции. Отмечается, что они будут выполнять различные военные задачи на должностях в оперативном штабе, в частности, представители вооруженных сил будут обеспечивать безопасность судоходства в Красном море.

Напомним, 4 марта Финляндия впервые приняла участие в учениях НАТО как полноправный член Альянса.

Также мы писали о том, что министр обороны Финляндии Антти Хякканен заявил, что Украина может атаковать военную инфраструктуру России любым дальнобойным финским оружием.

корабль
Финляндия
армия
море

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