Армія Фінляндії приєдналася до коаліції із захисту судноплавства у Червоному морі

Кораблі у Червоному морі. Ілюстративне фото: usm.media

Збройні сили Фінляндії оголосили про приєднання до міжнародної операції із захисту цивільних кораблів у Червоному морі. Йдеться про забезпечення безпеки для судів від хуситів.

Про це повідомляє Yle.

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Рішення про приєднання до коаліції уряд Фінляндії ухвалив на спільному засіданні президента країни Александера Стубба та комітету міністрів з питань зовнішньої та безпекової політики.

За даними видання, щонайменше сім військових держави приєднаються до міжнародної коаліції. Зазначається, що вони виконуватимуть різні військові завдання на посадах в оперативному штабі, зокрема представники збройних сил забезпечуватимуть безпеку судноплавства в Червоному морі.

Нагадаємо, 4 березня Фінляндія вперше взяла участь у навчаннях НАТО як повноправний член Альянсу.

Також ми писали про те, що міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що Україна може атакувати військові інфраструктуру Росії будь-якою далекобійною фінською зброєю.