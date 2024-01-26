АРМА получила 6 млн долларов, изъятых у преступной группировки из Днепропетровщины

Изъятые деньги деньги. Фото: Нацполиция

Правоохранители передали в Агентство по розыску и менеджменту активов 6 миллионов долларов. Ранее их изъяли у участников группировки, которая торговала оружием и отмывала имущество.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Там рассказали, что переданные в государственный бюджет деньги были изъяты во время обысков у задержанных участников преступной группировки в Днепропетровской области.

Изъятые деньги. Фото: Нацполиция

Известно, что их подозревают в следующих преступлениях:

незаконное хранение оружия и боеприпасов;

легализация (отмывание) имущества полученного преступным путем;

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;

похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением.

Изъятые доказательства. Фото: Нацполиция

"Пока досудебное расследование по этим фактам продолжается. Подозреваемые находятся под стражей", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Нацполиции

Напомним, что во Львовской области двое жителей требовали у мужчины погасить несуществующий долг. В случае неуплаты угрожали пострадавшему физической расправой.

Также мы писали, что в городе Дрогобыч Львовской области полицейские разоблачили наркоторговца, который сбывал каннабис из рук в руки жителям области. Общая стоимость изъятого товара составляет около миллиона гривен.