АРМА получила 6 млн долларов, изъятых у преступной группировки из Днепропетровщины
Правоохранители передали в Агентство по розыску и менеджменту активов 6 миллионов долларов. Ранее их изъяли у участников группировки, которая торговала оружием и отмывала имущество.
Об этом сообщает Нацполиция.
Полиция передала в госбюджет 6 млн долларов
Там рассказали, что переданные в государственный бюджет деньги были изъяты во время обысков у задержанных участников преступной группировки в Днепропетровской области.
Известно, что их подозревают в следующих преступлениях:
- незаконное хранение оружия и боеприпасов;
- легализация (отмывание) имущества полученного преступным путем;
- создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
- похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением.
"Пока досудебное расследование по этим фактам продолжается. Подозреваемые находятся под стражей", — говорится в сообщении.
Напомним, что во Львовской области двое жителей требовали у мужчины погасить несуществующий долг. В случае неуплаты угрожали пострадавшему физической расправой.
Также мы писали, что в городе Дрогобыч Львовской области полицейские разоблачили наркоторговца, который сбывал каннабис из рук в руки жителям области. Общая стоимость изъятого товара составляет около миллиона гривен.
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