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АРМА получила 6 млн долларов, изъятых у преступной группировки из Днепропетровщины

26 января 2024 20:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
АРМА получила 6 млн долларов, изъятых у преступной группировки из Днепропетровщины
Изъятые деньги деньги. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Правоохранители передали в Агентство по розыску и менеджменту активов 6 миллионов долларов. Ранее их изъяли у участников группировки, которая торговала оружием и отмывала имущество.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Там рассказали, что переданные в государственный бюджет деньги были изъяты во время обысков у задержанных участников преступной группировки в Днепропетровской области.

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Изъятые деньги. Фото: Нацполиция

Известно, что их подозревают в следующих преступлениях:

  • незаконное хранение оружия и боеприпасов;
  • легализация (отмывание) имущества полученного преступным путем;
  • создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
  • похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением.
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Изъятые доказательства. Фото: Нацполиция

"Пока досудебное расследование по этим фактам продолжается. Подозреваемые находятся под стражей", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Нацполиции

Напомним, что во Львовской области двое жителей требовали у мужчины погасить несуществующий долг. В случае неуплаты угрожали пострадавшему физической расправой.

Также мы писали, что в городе Дрогобыч Львовской области полицейские разоблачили наркоторговца, который сбывал каннабис из рук в руки жителям области. Общая стоимость изъятого товара составляет около миллиона гривен.

госбюджет
АРМА
Днепропетровская область
Нацполиция

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