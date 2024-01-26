АРМА отримала 6 млн доларів, які вилучили у злочинного угруповання з Дніпропетровщини
Правоохоронці передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів 6 млн доларів. Раніше їх вилучили в учасників угруповання, яке торгувало зброєю та відмовило майно.
Про це повідомляє Нацполіція.
Поліція передала в держбюджет 6 млн доларів
Там розповіли, що передані до державного бюджету гроші були вилучені під час обшуків в затриманих учасників злочинного угруповання у Дніпропетровській області.
Відомо, що їх підозрюють у таких злочинах:
- незаконне зберігання зброї та боєприпасів;
- легалізація (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом;
- створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
- викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем.
"Наразі досудове розслідування за цими фактами триває. Підозрювані перебувають під вартою", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Львівській області двоє мешканців вимагали у чоловіка сплатити неіснуючий борг. У разі несплати погрожували постраждалому фізичною розправою.
Також ми писали, що в місті Дрогобич Львівської області поліцейські викрили наркоторговця, який збував канабіс з рук у руки мешканцям області. Загальна вартість вилученого товару становить близько мільйона гривень.
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