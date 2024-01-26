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АРМА отримала 6 млн доларів, які вилучили у злочинного угруповання з Дніпропетровщини

26 січня 2024 20:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
АРМА отримала 6 млн доларів, які вилучили у злочинного угруповання з Дніпропетровщини
Вилучені гроші. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Правоохоронці передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів 6 млн доларів. Раніше їх вилучили в учасників угруповання, яке торгувало зброєю та відмовило майно.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Там розповіли, що передані до державного бюджету гроші були вилучені під час обшуків в затриманих учасників злочинного угруповання у Дніпропетровській області.

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Вилучені гроші. Фото: Нацполіція

Відомо, що їх підозрюють у таких злочинах:

  • незаконне зберігання зброї та боєприпасів;
  • легалізація (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом;
  • створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
  • викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем.
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Вилучені докази. Фото: Нацполіція

"Наразі досудове розслідування за цими фактами триває. Підозрювані перебувають під вартою", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, що у Львівській області двоє мешканців вимагали у чоловіка сплатити неіснуючий борг. У разі несплати погрожували постраждалому фізичною розправою.

Також ми писали, що в місті Дрогобич Львівської області поліцейські викрили наркоторговця, який збував канабіс з рук у руки мешканцям області. Загальна вартість вилученого товару становить близько мільйона гривень.

держбюджет
АРМА
Дніпропетровська область
Нацполіція

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