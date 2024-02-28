Apple остановила создание собственного электромобиля — в чем причина
Американская компания Apple остановила создание собственного электромобиля. Предположительно это связано с тем, что автомобильная команда Apple в течение нескольких лет меняла стратегии.
Об этом сообщило издание The Wall Street Journal во вторник, 27 февраля.
Отказ от планов создать собственный электромобиль
Трансформация, которая велась многие годы без участия Apple, привела к постоянному увеличению уровня сложности, с которым компания столкнулась, потратив миллиарды долларов на попытки опередить или достичь технологий, появившихся благодаря революции Tesla.
Секретной группе Project Titan сообщили, что Apple прекращает работу над автомобилем, одновременно увеличивая инвестиции в область генеративного искусственного интеллекта. Некоторые члены команды Project Titan будут переведены в отдел искусственного интеллекта Apple, в то время как другие, занимавшиеся разработкой аппаратного обеспечения для автомобиля, вероятно будут уволены.
Причина отказа от создания электромобиля
В проект автомобиля компания вложила миллиарды долларов на исследования и разработку.
Сотрудники, работавшие над проектом, отмечают, что автомобильная команда Apple неоднократно подвергался реструктуризации и изменению стратегий, поскольку компания искала пути развития.
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