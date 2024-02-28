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Apple остановила создание собственного электромобиля — в чем причина

28 февраля 2024 11:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Apple остановила создание собственного электромобиля — в чем причина
Логотип компании Apple. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Американская компания Apple остановила создание собственного электромобиля. Предположительно это связано с тем, что автомобильная команда Apple в течение нескольких лет меняла стратегии.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal во вторник, 27 февраля.

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Отказ от планов создать собственный электромобиль

Трансформация, которая велась многие годы без участия Apple, привела к постоянному увеличению уровня сложности, с которым компания столкнулась, потратив миллиарды долларов на попытки опередить или достичь технологий, появившихся благодаря революции Tesla.

Секретной группе Project Titan сообщили, что Apple прекращает работу над автомобилем, одновременно увеличивая инвестиции в область генеративного искусственного интеллекта. Некоторые члены команды Project Titan будут переведены в отдел искусственного интеллекта Apple, в то время как другие, занимавшиеся разработкой аппаратного обеспечения для автомобиля, вероятно будут уволены.

Причина отказа от создания электромобиля

В проект автомобиля компания вложила миллиарды долларов на исследования и разработку.

Сотрудники, работавшие над проектом, отмечают, что автомобильная команда Apple неоднократно подвергался реструктуризации и изменению стратегий, поскольку компания искала пути развития.

Напомним, площадка AUTO.RIA назвала самые дешевые б/у электромобили, которые можно купить в Украине. На первом месте списка значится Mitsubishi I-MiEV за 4400 долларов.

Ранее был опубликован рейтинг лучших подержанных электромобилей Tesla. Лидером покупок стал Tesla Model S 2015

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