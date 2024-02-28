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Apple зупинила створення власного електромобіля — у чому причина

28 лютого 2024 11:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Apple зупинила створення власного електромобіля — у чому причина
Логотип Apple. Фото: Shutterstock
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Американська компанія Apple зупинила створення власного електромобіля. Імовірно, це пов'язано з тим, що автомобільна команда Apple протягом декількох років змінювала стратегії.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal у вівторок, 27 лютого.

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Відмова від планів створити власний електромобіль

Трансформація, яка велася багато років без участі Apple, призвела до постійного збільшення рівня складності, з яким компанія зіткнулася, витративши мільярди доларів на спроби випередити або досягти технологій, які з'явилися завдяки революції Tesla.

Секретній групі Project Titan повідомили, що Apple припиняє роботу над автомобілем, одночасно збільшуючи інвестиції в область штучного генеративного інтелекту. Деякі члени команди Project Titan будуть переведені до відділу штучного інтелекту Apple, тоді як інші, які займалися розробкою апаратного забезпечення для автомобіля, ймовірно, будуть звільнені.

Причина відмови від створення електромобіля

У проєкт автомобіля компанія вклала мільярди доларів на дослідження та розробку.

Співробітники, які працювали над проєктом, зазначають, що автомобільна команда Apple неодноразово зазнавала реструктуризації та зміни стратегій, оскільки компанія шукала шляхів розвитку.

Нагадаємо, майданчик AUTO.RIA назвала найдешевші електромобілі, які можна купити в Україні. На першому місці списку значиться Mitsubishi I-MiEV за 4400 доларів.

Раніше було опубліковано рейтинг найкращих уживаних електромобілів Tesla. Лідером покупок став Tesla Model S 2015

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