Apple в iPhone 16 вернет дизайн одиннадцатого айфона, – инсайдер
Инсайдер Majin Bu поделился новыми слухами о дизайне iPhone 16. По его словам, размеры устройства практически останутся неизменными, а внешний вид будет "сочетанием дизайна X и 11".
Об этом Majin Bu написал в соцсети Х в воскресенье, 4 февраля.
Каким вероятно будет с виду iPhone 16
По данным инсайдера, диагональ базовой модели может увеличиться до 6,3″ благодаря более узким рамкам, а размер дисплея iPhone 16 Pro Max останется практически неизменным, но смартфоны будут оснащены сенсорными клавишами громкости с тактильной отдачей. Также вместо переключателя беззвучного режима будет использоваться Action Button, аналогичная в iPhone 15 Pro.
Кроме того, Majin Bu пишет, что в смартфонах Apple может появиться вертикальное местоположение камер для создания пространственных видео, которые пользователи смогут просматривать в режиме дополненной реальности на Apple Vision Pro.
Что известно о дизайне iPhone 16
Напомним, что компания Apple должна представлять новые модели смартфонов весной 2024 года. Однако в сети появились первые рендеры будущих iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Известно, что значительных изменений во внешнем виде устройств не будет, однако разработчики готовят кое-что новенькое.
Также мы сообщали, что Apple планирует добавить кнопку Capture ко всем моделям линейки iPhone 16. Инсайдеры рассказали, чего ожидать от новой кнопки и как она улучшит работу камеры в будущем iPhone.
Добавим, что известный аналитик Мин-Чи Куо прогнозирует, что в этом году Apple ждут тяжелые испытания и сокращение поставок смартфонов на мировые рынки. По его словам, главные обновления в iPhone 16 переносятся на 2025 год.
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