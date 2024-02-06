Apple в iPhone 16 вернет дизайн одиннадцатого айфона, – инсайдер

Мужчина держит два iPhone в руках. Фото: Future

Инсайдер Majin Bu поделился новыми слухами о дизайне iPhone 16. По его словам, размеры устройства практически останутся неизменными, а внешний вид будет "сочетанием дизайна X и 11".

Об этом Majin Bu написал в соцсети Х в воскресенье, 4 февраля.

Читайте также:

Каким вероятно будет с виду iPhone 16

По данным инсайдера, диагональ базовой модели может увеличиться до 6,3″ благодаря более узким рамкам, а размер дисплея iPhone 16 Pro Max останется практически неизменным, но смартфоны будут оснащены сенсорными клавишами громкости с тактильной отдачей. Также вместо переключателя беззвучного режима будет использоваться Action Button, аналогичная в iPhone 15 Pro.

Чертеж предполагаемого внешнего вида iPhone 16. Фото: twitter.com/MajinBuOfficial

Чертеж предполагаемого внешнего вида iPhone 16. Фото: twitter.com/MajinBuOfficial

Кроме того, Majin Bu пишет, что в смартфонах Apple может появиться вертикальное местоположение камер для создания пространственных видео, которые пользователи смогут просматривать в режиме дополненной реальности на Apple Vision Pro.

Скриншот сообщения со страницы в X Majin Bu

Что известно о дизайне iPhone 16

Напомним, что компания Apple должна представлять новые модели смартфонов весной 2024 года. Однако в сети появились первые рендеры будущих iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Известно, что значительных изменений во внешнем виде устройств не будет, однако разработчики готовят кое-что новенькое.

Также мы сообщали, что Apple планирует добавить кнопку Capture ко всем моделям линейки iPhone 16. Инсайдеры рассказали, чего ожидать от новой кнопки и как она улучшит работу камеры в будущем iPhone.

Добавим, что известный аналитик Мин-Чи Куо прогнозирует, что в этом году Apple ждут тяжелые испытания и сокращение поставок смартфонов на мировые рынки. По его словам, главные обновления в iPhone 16 переносятся на 2025 год.