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Apple в iPhone 16 поверне дизайн одинадцятого айфона, — інсайдер

6 лютого 2024 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Apple в iPhone 16 поверне дизайн одинадцятого айфона, — інсайдер
Чоловік тримає два iPhone в руках. Фото: Future
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Інсайдер Majin Bu поділився новими чутками про дизайн iPhone 16. За його словами, розміри пристрою практично залишаться незмінними, а зовнішній вигляд буде "поєднанням дизайну X і 11".

Про це Majin Bu написав у соцмережі Х в неділю, 4 лютого.

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Яким ймовірно буде на вигляд iPhone 16

За даними інсайдера, діагональ базової моделі може збільшитися до 6,3″ завдяки вужчим рамкам, а розмір дисплея iPhone 16 Pro Max залишиться практично незмінним, але смартфони будуть оснащені сенсорними клавішами гучності з тактильною віддачею. Також замість перемикача беззвучного режиму буде використовуватися Action Button, аналогічна тій, що має iPhone 15 Pro.

Креслення ймовірного зовнішнього вигляду iPhone 16
Креслення ймовірного зовнішнього вигляду iPhone 16. Фото: twitter.com/MajinBuOfficial
Креслення ймовірного зовнішнього вигляду iPhone 16
Креслення ймовірного зовнішнього вигляду iPhone 16. Фото: twitter.com/MajinBuOfficial

Крім того, Majin Bu пише, що в смартфонах Apple може з'явитися вертикальне розташування камер для створення просторових відео, які користувачі зможуть переглядати у режимі доповненої реальності на Apple Vision Pro.

Скриншот повідомлення зі сторінки в Х Majin Bu
Скриншот повідомлення зі сторінки в Х Majin Bu

Що відомо про дизайн iPhone 16

Нагадаємо, що компанія Apple має презентувати нові моделі смартфонів навесні 2024 року. Однак в мережі з'явилися перші рендери майбутніх iPhone 16 Pro і 16 Pro Max. Відомо, що значних змін у зовнішньому вигляді пристроїв не буде, проте розробники готують дещо новеньке.

Також ми повідомляли, що Apple планує додати кнопку Capture до всіх моделей лінійки iPhone 16. Інсайдери розповіли, чого очікувати від нової кнопки і як вона покращить роботу камери в майбутньому iPhone.

Додамо, що відомий аналітик Мін-Чі Куо прогнозує, що цьогоріч Apple чекають важкі випробування та скорочення поставок смартфонів на світові ринки. За його словами, головні оновлення в iPhone 16 переносяться на 2025 рік.

Apple
телефони
iPhone
технології
смартфон
чутки

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