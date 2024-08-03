В Испании из-за температуры воздуха более 40 °C в июле погиб 771 человек

Люди на пляже в Испании. Фото: BILD

В Испании наблюдается аномально высокая температура воздуха, которая превышает 40 °C. В результате такой жары в июле в стране умерли не менее 771 человек.

Об этом пишет BILD в субботу, 3 августа.

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По данным издания, больше всего от жары в этом году страдает курортная Майорка — только 1 августа там скончались сразу несколько человек.

Один из них — 60-летний мужчина — позвонил по телефону в службу спасения утром, когда отплыл на лодке от берега и резко почувствовал недомогание. Однако к моменту прибытия спасателей он скончался. По результатам вскрытия причиной смерти стала сильная жара.

Другой пострадавший — 61-летний мужчина умер в своей машине возле здания бывшей скотобойни около 18:00. Он также вызвал спасателей по телефону, прибывшим, когда он уже умер — температура тела погибшего составляла более 40 градусов.

По данным Института здравоохранения имени Карлоса III, за июль в Испании от жары умер по меньшей мере 771 человек, большинство из них — в последнюю неделю месяца.